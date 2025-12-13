Trumpa žalují památkáři, chtějí zastavit přístavbu tanečního sálu k Bílému domu
13. 12. 2025 – 9:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Několik památkářů dnes podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu.
Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu, informovala agentura AP.
Trump nechal v říjnu zbořit východní křídlo Bílého domu, aby na jeho místě mohl vyrůst taneční sál. Média tehdy uváděla, že novostavba, která pojme asi 900 lidí, rozlohou o více než polovinu předčí hlavní budovu. Prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce, což v současnosti v případě potřeby řeší například velkokapacitními stany. Stěžoval si také na to, že hostům moknou nohy, když se akce z kapacitních důvodů musí konat venku a zrovna prší.
Soukromá organizace National Trust for Historic Preservation požaduje u federálního okresního soudu, aby zastavil Trumpův projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu, dokud neproběhnou komplexní projektová hodnocení, posouzení vlivu na životní prostředí, veřejné připomínky a schválení Kongresem.
Trumpův projekt vyvolal kritiku mezi odborníky na památkovou péči, architekty i prezidentovými politickými odpůrci, ale žaloba představuje dosud nejkonkrétnější příklad snahy změnit nebo zastavit Trumpův plán velkolepé přístavby.
"Žádný prezident nemá podle zákona pravomoc demolovat části Bílého domu bez jakéhokoli přezkoumání — ani prezident Trump, ani prezident Biden, ani nikdo jiný," uvádí žaloba. "A žádný prezident nemá zákonnou pravomoc postavit na veřejném pozemku taneční sál, aniž by veřejnost měla možnost se k tomu vyjádřit," dodává.
Žaloba navíc žádá soud, aby rozhodl, že Trump urychlením realizace projektu porušil několik ustanovení zákona o správních postupech a zákona o národní environmentální politice, a zároveň překročil svou ústavní pravomoc tím, že záležitost nekonzultoval se zákonodárci. Veškeré stavební práce by se podle žaloby měly zastavit, dokud nebude přezkum dokončen.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bezprostředně nereagovala na dotazy agentury AP ohledně žaloby a projektu, včetně toho, zda měl prezident v úmyslu věc probrat s Kongresem.
Republikán Trump zdůrazňuje, že projekt financuje ze soukromých prostředků, včetně svých vlastních. Stále ale podle AP jde o projekt americké vlády, na který se zřejmě vztahují federální zákony a ustanovení. Očekává se, že Bílý dům předloží plány Trumpova tanečního sálu federální plánovací komisi ještě do konce roku, tedy přibližně tři měsíce po zahájení stavebních prací, píše agentura.