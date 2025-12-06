Black Friday: proč senioři nejvíc ušetří i jiné dny v týdnu
6. 12. 2025 – 13:14 | Zprávy | Anna Pecena
Black Friday už dávno není jedním velkým nákupním šílenstvím. Chytří senioři zjišťují, že nejvýhodnější slevy nepřicházejí v pátek, ale v překvapivých dnech týdne, kdy se o nich příliš nemluví.
Konec podzimu přináší nejen plné schránky reklamních letáků, ale hlavně vlnu Black Friday akcí, které slibují zázračné slevy. Jenže realita je mnohem složitější. Obchody se naučily roztahovat slevové období na celé týdny a největší úspory se tak často objevují mimo hlavní humbuk. Zkušenější senioři, kteří nákupy neřeší v běhu mezi prací a domácností, tak snadno odhalují vzorce, kterých si většina zákazníků ani nevšimne.
Odborníci na sledování cen upozorňují, že řada Black Friday akcí je jen přelakovaná forma běžných slev a že klíčovou roli hraje den v týdnu. Ceny se totiž v průběhu listopadu mění extrémně dynamicky a obchody je upravují podle toho, jak se jim daří prodávat.
Ve kterých dnech jsou slevy největší
Podle dlouhodobého monitoringu cen bývají nejlepší nabídky v úterý a ve středu. Právě tehdy se obchody dostávají do fáze taktického přecenění: během víkendu zjistí, co se prodávalo, a uprostřed týdne tiše zlevní položky, které potřebují rozhýbat. Tyto úpravy nebývají hlasitě propagované, takže je zaznamenají hlavně lidé, kteří skutečně sledují cenové grafy.
Úterní a středeční mini poklesy mívají paradoxně větší hodnotu než oficiální páteční sleva. Obchodníkům totiž nejde o show, ale o to, aby produkt konečně opustil sklad.
Velmi výhodné je také pondělí mezi Black Friday a Cyber Monday. E-shopy ještě nechtějí vyložit všechny trumfy, ale zároveň potřebují získat pozornost nerozhodnutých zákazníků. To vytváří krátká cenová okna, během kterých se dá nakoupit výhodněji než v samotný pátek.
Jak se v Black Friday týdnech neztratit
Základ úspěchu je jednoduchý: začít sledovat ceny ještě před spuštěním akcí. Kdo ví, kolik výrobek stál v říjnu, tomu neunikne, že některé obchody ceny nejprve zvýší, aby je následně “zlevnily”.
Senioři mají v tomto ohledu obrovskou výhodu – čas a trpělivost. Nespěchají, neklikají impulzivně a raději vyčkají na skutečnou slevu, která se často objeví nečekaně uprostřed týdne.
Black Friday už dávno není jeden den. Je to série cenových vln, ve kterých vítězí ten, kdo sleduje rytmus obchodníků, ne jejich reklamy. A právě proto se může stát, že senioři letos nakoupí chytřeji než většina ostatních.