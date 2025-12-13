Po vstupenkách na vzpomínkový koncert pro Patrika Hezuckého se jen zaprášilo. Leoš Mareš: "Není to kšeft, je to láska"
13. 12. 2025 – 7:05 | Magazín | Jana Strážníková
Zdrcený moderátor přichystal hudební poctu zesnulému kamarádovi, zájem lidí byl obrovský.
Včerejšek se nesl ve znamení loučení s milovaným moderátorem Patrikem Hezuckým, který před týdnem po krátkém a intenzivním boji podlehl zlé nemoci.
Loučení a vyslání na poslední cestu zaplnilo i éter Patrikova domovského rádia, Evropy 2. Ke slyšení byly Patrikovy oblíbené písně, historky, reprízy povedených skečů a podobně.
Patrikův věrný kamarád a dlouholetý kolega Leoš Mareš pak oznámil, že pro zesnulého přítele a především jeho rodinu, kterou po sobě zanechal, připravil vzpomínkový koncert.
„Tohle není byznys, tohle je pomoc. Není to kšeft, je to láska, sounáležitost a podpora,“ slíbil Leoš.
A nemluví do větru, kompletní výtěžek koncertu totiž dostane vdova po Patrikovi Nikola a syn Oliver.
„Po ztrátě, která nás všechny bolestivě zasáhla, si nutkavě uvědomujeme, že nejvíc podpory nyní potřebuje Patrikova žena Nikola a syn Oliver,“ stojí na Instagramu Evropy 2.
Pokud by vás ale napadlo, že si na akci také zajdete, zbydou vám jen oči pro pláč: Vstupenky, které stály symbolicky 1970 korun, což je Patrikův rok narození, se beznadějně vyprodaly během několika minut.