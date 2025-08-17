Giganti planety: Pět největších živočichů v dějinách Země. Znáte je všechny?
17. 8. 2025 – 10:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Od dávných dinosaurů po dnešní vládce oceánů – největší živočichové světa ohromují svou velikostí, silou i životními strategiemi. Seznamte se s pěticí rekordmanů, kteří se zapsali do dějin planety.
Největší živočichové, kteří kdy obývali naši planetu, fascinují nejen vědce, ale i veřejnost. Někteří z nich se proháněli oceány před miliony let, jiní brázdili souše v dobách dinosaurů. A zajímavé je, že jeden z absolutních rekordmanů stále žije mezi námi – v mořích dnešního světa. Pojďme si představit pět největších tvorů, jaké kdy Země nosila.
Plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus)
Současný král všech živočichů a zároveň největší tvor, který kdy žil. Plejtvák obrovský dorůstá délky až 30 metrů a váhy kolem 150–180 tun, přičemž některé jedince vědci odhadují i na více než 200 tun. Srdce tohoto obra váží zhruba jako malé auto a jeho jazyk je těžký jako slon. Přesto se živí drobným planktonem a krilem, které filtruje ze stovek litrů vody během jediného nadechnutí.
Patagotitan mayorum
Gigantický sauropodní dinosaurus z pozdní křídy, objevený v Argentině, patří mezi největší suchozemské tvory všech dob. Patagotitan měřil přibližně 37 metrů na délku a vážil kolem 55–70 tun. Jeho dlouhý krk mu umožňoval dosáhnout na vegetaci vysoko nad zemí a masivní tělo podporovaly mohutné končetiny připomínající sloupy.
Argentinosaurus huinculensis
Další titán z argentinské křídy, pravděpodobně ještě větší než Patagotitan, i když jeho fosilie jsou značně neúplné. Odhady hovoří o délce 35–40 metrů a hmotnosti 70–90 tun. Argentinosaurus byl vrcholem vývoje sauropodů a jeho velikost mu poskytovala ochranu před většinou tehdejších predátorů.
Megalodon (Otodus megalodon)
Obří prehistorický žralok, který vládl oceánům zhruba před 23 až 3,6 miliony let. Megalodon dorůstal délky 18–20 metrů a vážil kolem 50–70 tun. Jeho zuby, dlouhé až 18 centimetrů, byly dokonale přizpůsobené k drcení kostí a krunýřů. Tento vrcholový predátor lovil velké mořské savce, včetně raných forem velryb.
Shastasaurus sikanniensis
Největší známý ichthyosaurus – mořský plaz z období triasu. Dorůstal délky okolo 21 metrů a vážil odhadem 40–60 tun. Na rozdíl od predátorského megalodona byl Shastasaurus pravděpodobně specialista na lov hlavonožců a ryb. Jeho protáhlé tělo a ploutve byly ideální pro rychlé a vytrvalé plavání.
Závěrem lze říci, že velikost v živočišné říši vždy představovala obrovskou evoluční výhodu – ať už šlo o ochranu před predátory, schopnost migrovat na dlouhé vzdálenosti nebo dominovat potravnímu řetězci. Přesto je fascinující, že největší živočich všech dob, plejtvák obrovský, je naším současníkem a můžeme jej obdivovat živého, nikoli jen na stránkách učebnic paleontologie.