Kašákova zrazená bývalka: "Lhát umí dobře. Stydím se za jeho dluhy"
17. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Odkopnutá expřítelkyně prozradila další podrobnosti dramaty zmítaného vztahu.
Kateřina Teplá, bývalá přítelkyně reportéra Karla Kašáka, stále ještě prožívá mediální dozvuk dramatického rozchodu, při kterém z ní její milý udělal hlupáka před celým národem.
Připomeňme, že Kašák najednou nepřišel do práce, na dva dny zmizel a nebral telefony. Toho času stále ještě přítelkyně, která neměla tušení, která bije, trnula strachy a nechala vyhlásit celostátní pátrání.
Vzápětí se ukázalo, že Kašák jí jen neuměl říct do očí, že se chce rozejít, a místo toho utekl k milence, kde se dva dny schovával.
„Je to hodně bolavé. Čím víc se o tom píše, tím víc je diskuzí a komentářů. Někteří umějí zranit, ale naštěstí jich není tolik. Mám kolem sebe spíš podporující lidi a hezké zprávy. Bolí mě pořád ten šok. Ze dne na den odešel a nechal u mě všechny věci. Nejhorší je, že to je nedořešené. Není tam „sbohem“. Nepromluvili jsme si o tom pořádně. Vůbec nebyla šance,“ popisuje Kateřina konec vztahu v rozhovoru pro Expres.
Mediální dohra jí prý moc jistoty nepřidává: „Nebudu lhát, je mi z toho hodně zle. Nemám moc nepřátel, nemám pocit, že bych někomu ublížila, ale mám z toho strach. Války v mediálním světě nebývají spravedlivé. Bojím se, jak z toho vyjdu já.“
Expartner totiž míří do podcastu Evy Feuereislové a bylo by velmi s podivem, kdyby se u známé drbny neřešil právě rozpadlý vztah a bývalá přítelkyně.
Co by mohlo přijít? „Třeba spekulace o poruše příjmu potravy a užívání léků. Bulimií jsem netrpěla. Jako náctiletá jsem měla anorexii. Není to stigma, je to nemoc, kterou jsem zvládla. Bylo mi čtrnáct, rodina o tom věděla. Nebyla jsem ani v nemocnici, zvládlo se to včas,“ prozradila Kateřina.
Mezi bývalými partnery ale zůstává nejen nevyřčené sbohem, úplně v pořádku není ani finanční stránka a Kašák prý nasekal dluhy i u Katky: „Dluhy za rekonstrukci a půjčky, které si u mě vzal ve chvíli, kdy na tom nebyl finančně dobře. Máme u sebe věci. Kupní smlouva na auto, které jsem vyplatila já, je napsaná na něj.“
Kateřině je kvůli bývalého dluhům stydno, říká: „Je mi z toho smutno, protože mám pocit, že jsem toho byla součástí jako partnerka. Jako by to bylo za nějakou stěnou a já to neviděla. Mám i pocit hanby za něj, když někde dlužil. Říkám si, že jsem žila s člověkem, který nevracel, kdy měl. Vyčítám si, že jsem si toho nevšimla. On umí velmi dobře mluvit a lhát. To je to, co mě na tom bolí.“
Partnerovi prý také financovala životní styl: „Až zpětně vím, že když přišel s prosbou, fungovalo to jako u partnerů. Potřebuju půjčit, nepřišla platba, něco se děje. Ve finále jsem platila jeho věci, což byla de facto půjčka na jeho životní styl. Já mu něco zaplatila a on si pak za své peníze koupil něco jiného. Dnes to tak vnímám. Má problém, ten si měl řešit.“
A stejně tak prý bolí medializace a osočování ze strany bývalého a jeho nové přítelkyně: „Šílené. Strašně dehonestující. Jsem citlivá žena. Zraňuje mě to a bolí. Nemůžu si to pouštět, nikdy jsem si to nepouštěla. Nechám si to přeinterpretovat od kamarádek, které mi pustí důležitý úryvek. Je to zrada ženství,“ myslí si o nové lásce svého expřítele, Kateřině Bláhové.
„Ve chvíli, kdy to udělala, jsem k ní přestala mít respekt. Snažila jsem se ji dlouho nesoudit, ale došlo mi, že ke mně nemá žádnou úctu. Chápu, že se ty věci můžou stát a žena v tom nemusí být viník. Viník je partner. Já bych se zachovala jinak, s úctou k té ženě. Ona to tak od počátku nedělala. Jejich přehnané dokazování vztahu na sociálních sítích jsem musela přestat sledovat, ubližovalo mi to,“ svěřila se.
„Myslela jsem si, že je to láska, ale čím víc se dělo a co tvrdil Karel mně, tvrdil i jí, přestávám tomu věřit. Dělají si na tom PR a mediální pozornost. Sdílí vztah od prvního dne. Každé chytnutí za ruku sdílí na sociálních sítích. Přijde mi to šílené,“ naznačila svůj názor na expartnerův vztah.
„Zaráží mě, že co oni teď prohlašují o sobě, je doslova to samé, co říkal o mně. Jako by zkopíroval věci, které povídal o mně, a přidal to k někomu jinému. Ve mně se pere to, jestli to byla iluze, nebo láska. Měla jsem ho hodně ráda. Nikdy jsem nikoho neměla tak ráda jako jeho,“ prohlásila.
Za celou aférou už by na jednu stranu ráda udělala tečku a obrátila list. Za to, že se místo toho rozhodla pustit do boje a veřejně promluvit, ale prý může opět Kašák: „Tlustou čáru jsem chtěla udělat od začátku. Oni ale po mém prvním prohlášení rozpoutali něco, co mě dovedlo k rozhodnutí mluvit. Impulzem byl jejich třicetiminutový rozhovor, kde mě označili za psychicky nevyrovnanou osobu. On tam živě mluvil a celou tu dobu propíral moje jméno, opakoval věci dokola. Tehdy jsem se rozhodla, že také promluvím.“