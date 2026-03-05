Frustrace Ruska může podle Řehky vést k posílení jeho sabotážních aktivit
5. 3. 2026 – 12:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Frustrace Ruska z nepolevující západní podpory Ukrajiny může vést ke zvyšování jeho kybernetických, sabotážních a destabilizačních aktivit.
Na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě to řekl náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. Varoval mimo jiné před tím, že drony poskytují nové možnosti při využívání chemických a biologických zbraní.
Řehka uvedl, že opotřebovávací válka na Ukrajině spolu s mezinárodními sankcemi Rusko vyčerpává ekonomicky a jeho frustrace se stupňuje. Sabotáže, kybernetické útoky a pokusy o destabilizaci tak mohou přibýt a navíc se vyznačovat zvýšenou agresivitou, míní. "Nelze vyloučit vyvolání lokálního ozbrojeného střetu včetně konfrontace s některou členskou zemí NATO. Tomu se musíme snažit zabránit z pozice síly a odstrašení," řekl.
Vedle jaderných zbraní má Rusko velký potenciál v oblasti chemických a biologických zbraní včetně výrobních kapacit a možností je dál rozšiřovat, varoval Řehka. "Drony poskytují nové možnosti i pro nasazení těchto látek v hlubokém evropském zázemí," uvedl. Jde podle něj o něco, na co je nutné klást důraz.
I kdyby zavládl na Ukrajině okamžitě mír, nebude to znamenat, že Rusko opustilo své imperiální ambice, konstatoval Řehka. "Rusko systémově připravuje společnost na ozbrojenou konfrontaci s okolím. Dělají to dlouhodobě, sledujeme všechny indikátory, že připravují společnost na válku s námi," uvedl.
Varoval ale současně před soustředěním se pouze na Rusko. "I relativně vzdálené konflikty mají svůj dopad," uvedl. Aktuální zásah Spojených států a Izraele v Íránu podle Řehky zkomplikuje rusko-íránskou zbrojní spolupráci.
Policejní prezident Martin Vondrášek řekl, že po konci války na Ukrajině budou hrát velký význam komunity ukrajinských uprchlíků v Německu, Polsku a Česku. "Budou fungovat úplně stejně jako komunity v rámci nelegální migrace, budou určitým magnetem. Jestliže někdo po válce půjde za svými krajany, tak půjde do těchto tří zemí," dodal.
Pokud bude Evropa chytrá, tak udělá vše pro to, aby investovala na území Ukrajiny, aby tam zajistila dostatek pracovních příležitostí a sociální služby, řekl Vondrášek. "A vůbec nepřipustí odchod ukrajinských občanů po válce do jiných zemí," míní.