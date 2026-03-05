Mlha se rozpouští, čeká nás příjemný jarní den, slibují meteorologové
5. 3. 2026 – 12:34 | Magazín | BS
Přes noc na některých místech panoval mráz, denní teploty by ale měly zpříjemnit pobyt venku i přípravu zahrádky.
Je fajn jednou před něčím nevarovat, neupozorňovat na nebezpečí či nedávat výstrahy kvůli zrádným jevům počasí. Právě takový den máme před sebou: Bez většího vzruchu, příjemný a s hezkým počasím, hlásí ČHMÚ.
V noci ale ještě docela silně mrzlo: „Ranní teploty se ve čtvrtek pohybují nejčastěji v rozmezí +2 až -2 °C, v údolích kolem -4 °C, naopak na jihovýchodě Moravy se teplota místy pohybuje kolem +4 °C,“ uvádějí meteorologové.
V tradičních mrazových lokalitách spadla rtuť teploměrů ještě hlouběji: „Nejnižší teplotu hlásí Kvilda-Perla (-9,9 °C). Mimo hory má nejnižší teplotu Velké Chvojno (-6,3 °C),“ reportují.
„Brzké ráno opět doprovodily mlhy a chlad, ty už se ale postupně rozpouští a přichází jasný a slunečný den: Podobně jako včera se budou mlhy a nízká oblačnost většinou rozpouštět a do odpoledne přetrvají jen výjimečně, tentokrát zejména v oblasti středního a dolního Polabí, kde budou tím pádem nejnižší odpolední maxima,“ dodávají předpověď na dnešek.
„Také v dalších dnech bude počasí poměrně stabilní, slunečné s ranními a dopoledními mlhami, což dokládají i další tři připojené mapy délky slunečního svitu. V místech s déletrvající mlhou bude délka slunečního svitu kratší. Odpolední teploty budou ojediněle překračovat 15 °C, zatímco ranní budou padat k nule,“ zakončují.