Francie kvůli emisím zakázala krátké vnitrostátní lety

Francie zakázala vnitrostátní lety na krátké vzdálenosti mezi městy, kam se lze do dvou a půl hodiny dopravit vlakem. Cílem opatření je snížit emise uhlíku.

Končí tedy trasy spojující metropoli Paříž s městy, jako je Bordeaux, Lyon nebo Nantes. Například let do přístavního města Marseille je stále možný, i když tato cesta po vysokorychlostní trati trvá asi tři hodiny, napsal web The Independent.

Legislativa se nevztahuje na navazující lety. Pokud se ve Francii zlepší stav železničních služeb, zrušeno může být ještě více tras. Země vypustila některé letecké linky už v roce 2021, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany leteckého průmyslu a na něj navázaných odvětví, včetně leteckých společností. Ty si stěžovaly na obtížnou situaci během pandemie, která cestovní ruch paralyzovala. I nyní se francouzská vláda dostala pod palbu kritiky jak leteckého průmyslu, tak klimatických aktivistů.

Šéf společnosti Airlines for Europe Laurent Donceel reagoval slovy, že vláda by měla podporovat „skutečná a významná řešení“ emisí z letecké dopravy. Novou normu přitom označil spíše za „symbolický zákaz“. Donceel se domnívá, že legislativa bude mít na emise minimální dopad, což tvrdí i klimatičtí aktivisté. Podle nich není zákon dostatečně přísný a vládě navrhovali zrušit letecké trasy kratší než čtyři hodiny vlakem, píše web Sky News.

Ce matin, l’interdiction des lignes aériennes en cas d’alternative de moins de 2h30 en train devient réalité.



C’est un signal majeur et une 1ère mondiale ! On continue ! pic.twitter.com/rizee5snPJ — Clement Beaune (@CBeaune) May 23, 2023

Norma rovněž stanoví, že vlaková doprava musí být alespoň částečně schopna uspokojit potřeby cestujících, kteří by jinak využili dopravu leteckou. „Víme, že letecký průmysl přispívá k emisím oxidu uhličitého a že kvůli klimatickým změnám musíme tyto emise snižovat,“ uvedla francouzská ministryně pro energetickou transformaci Agnes Pannier-Runacherová. „Stejně tak musíme podporovat naše společnosti (letecké) a nenechat je padnout na vedlejší kolej.“

Francouzská vláda se také v poslední době zaměřila na soukromé lety. Zelení poslanci požadují jejich úplný zákaz. Minulý měsíc vláda zavedla poplatky pro jejich poskytovatele.