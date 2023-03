Podle Kupky trvá Česko na syntetických palivech, jinak zákaz spalovacích motorů nepodpoří

Česká republika nepodpoří v Evropské unii zákaz prodeje nových osobních vozů se spalovacími motory, pokud nebude možné v autech využívat syntetická paliva. Dnes to v Berlíně po jednání s německým kolegou Volkerem Wissingem prohlásil český ministr dopravy Martin Kupka. Řekl, že v této věci bude Česko postupovat společně s Německem. Uvedl také, že Praha i Berlín považují stávající návrh chystané unijní emisní normy Euro 7 za nerealistický a nepřijatelný.

„Ani Česká republika nepodpoří zákaz prodeje nových osobních vozidel se spalovacími motory po roce 2035, pokud nebude jasná podmínka, na které se podílela Česká republika v rámci českého předsednictví, totiž umožnění spalování syntetických paliv ve spalovacích motorech,“ řekl českým novinářům Kupka. „Toto je klíčová podmínka, kterou sdílíme, a budeme v tomto směru postupovat společně,“ zdůraznil.

Švédské předsednictví v Radě EU dnes oznámilo, že velvyslanci členských zemí se rozhodli odložit konečné schválení návrhu, který by prakticky znemožnil koupit si od roku 2035 nový automobil na benzin či diesel. „To je vývoj, který jednoznačně vítáme, za kterým stojíme,“ řekl Kupka. Doplnil, že považuje za důležité, aby se to do vyjasnění řešení pro spalovací motory se syntetickými palivy neprojednalo a neschválilo.

„Očekávání jsou jednoznačná. Součástí dohody i v rámci českého předsednictví byla výjimka pro spalovací motory se syntetickými palivy. A bylo také jasně slíbeno mezi německou stranou a (šéfkou Evropské komise) Ursulou von der Leyenovou, že do projednání toho finálního schválení bude na stole závazná podoba podmínky a výjimky pro syntetická paliva. Dokud ta výjimka nebude na stole, tak ani česká strana tu finální dohodu nepodpoří,“ dodal.

Ursula von der Leyenová se v neděli na braniborském zámku Meseberg zúčastní výjezdního zasedání spolkové vlády kancléře Olafa Scholze. Lze očekávat, že jedním z témat budou spalovací motory osobních aut.

Na syntetických palivech trvá i Německo. „Potřebujeme syntetická paliva, už jen pro stávající vozový park. Jak mají být tato auta po roce 2045 klimaticky neutrální, když ne se syntetickými palivy,“ řekl dnes Wissing ve Spolkovém sněmu. „Evropská komise nás v listopadu ujistila, že najde cestu, jak by mohla být dlouhodobě, tedy také po roce 2035, používána klimaticky přívětivá syntetická paliva v nově registrovaných osobních autech,“ dodal.

Kupka s Wissingem jednali i o návrhu emisní normy pro motorová vozidla Euro 7, ke kterému se v Německu staví kriticky shodně spolková vláda, regionální samosprávy, automobilový průmysl i autokluby. „Shodli jsme se na jednoznačném odporu a kritice stávající předlohy normy Euro 7. Je nerealistická a není akceptovatelná, jak pro Českou republiku, tak ani pro Německo,“ řekl český ministr dopravy.

Wissing dnes o normě hovořil také ve Spolkovém sněmu, kde prohlásil, že je nutné se na návrh znovu důkladně podívat. „Nová emisní norma nesmí ohrozit pracovní místa a ani učinit z dopravy luxusní záležitost. Jak je nyní plánována, tak by neúměrně zdražila především menší vozy,“ řekl. „To přece nikdo nemůže vážně chtít,“ dodal.