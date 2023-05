Slovenský parlament se postavil proti znevýhodnění či zákazu spalovacích motorů

Slovenský parlament uložil vládě, aby v rámci Evropské unie ministři hlasovali proti iniciativám směřujícím ke znevýhodnění, zdražení nebo k zákazu spalovacích motorů, pokud nebude jednoznačné, že taková opatření jsou ke prospěchu zejména zdravého životního prostředí. Návrh usnesení sněmovna schválila hlasy 127 ze 145 přítomných poslanců.

Předlohu nepodpořili poslanci kolem expremiéra Eduarda Hegera. Jeden z nich, bývalý ministr životního prostředí Ján Budaj, tvrdí, že usnesení je ve prospěch ruských zájmů ve střední Evropě a že Slovensko se potřebuje co nejrychleji zbavit energetické závislosti na Rusku.

Předseda liberální strany Svoboda a Solidarita a někdejší ministr hospodářství Richard Sulík zase uvedl, že elektrická vozidla nejsou při zohlednění celého svého životního cyklu ekologičtější.

Usnesení slovenské sněmovny se bude patrně vztahovat také na postoj Bratislavy k zavedení emisní normy pro motorová vozidla Euro 7, která bude podle expertů znamenat konec výroby cenově dostupných malých aut. Italský ministr dopravy Matteo Salvini v úterý řekl, že Itálie a její spojenci v EU včetně Česka a Slovenska mají dostatek sil na to, aby normu zablokovali.

Členské země EU už na konci března schválily pravidla ukončení prodeje aut na benzin a naftu v roce 2035. Před tímto hlasováním evropský výbor slovenské sněmovny zavázal ministra životního prostředí, aby se v EU přidal k zemím, které vystupují proti zákazu prodeje nových osobních vozů se spalovacími motory po roce 2035 a proti zpřísnění emisních norem pro nová osobní auta a lehká užitková vozidla.

Slovenské ministerstvo životního prostředí pak podle poslanců ovšem poslalo evropskému výboru návrh na změnu slovenské pozice ve prospěch zákazu spalovacích motorů a s ohledem na proceduru přijímání rozhodnutí v této záležitosti mělo následně za to, že jeho návrh byl akceptován bez projednání v tomto výboru. V pondělí předchozí vládu premiéra Eduarda Hegera vystřídal úřednický kabinet.

Nyní schválené usnesení slovenské sněmovny je mírnější než původní rozhodnutí jejího evropského výboru, které počítalo s tím, ze země bude bez jakýchkoliv výjimek proti zavedení zákazu prodeje vozů se spalovacími motory.

Slovensko si už několik let s ohledem na počet obyvatel udržuje pozici největšího výrobce automobilů na světě. Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky země. Své továrny mají na Slovensku automobilky Kia, Jaguar Land Rover, Stellantis a Volkswagen. K nim přibude závod automobilky Volvo, která loni v létě oznámila, že postaví na východě Slovenska továrnu na výrobu elektrických aut.

Itálie a její spojenci mají sílu zablokovat emisní normu Euro 7, řekl Salvini

„Itálie má společně s Francií, Českou republikou, Rumunskem, Portugalskem, Slovenskem, Bulharskem, Polskem a Maďarskem dostatek sil, aby tento skok do tmy zablokovala,“ řekl italský ministr dopravy Salvini v úterý na konferenci prodejců automobilů ve Veroně. „Nyní jsme blokační menšinou, ale chceme se stát většinou,“ dodal.

Norma Euro 7 v současné navrhované podobě by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale i pneumatik a brzd.

Euro 7 bude podle expertů znamenat konec výroby cenově dostupných malých aut. Návrh automobilkám podle jejich dřívějšího vyjádření neposkytuje dostatečné množství času, aby si mohly naplánovat vývoj nových vozidel, nainstalovat odpovídající technologie, nasmlouvat dodavatele a přeškolit zaměstnance.

Země EU a zákonodárci mají letos v úmyslu jednat o navrhovaných právních předpisech, které se mají od července 2025 vztahovat na osobní a dodávkové automobily a o dva roky později na autobusy a nákladní auta. Podle Salviniho, který je v italské pravicové vládě předsedou koaliční strany Liga, je navrhovaná emisní norma „jednoznačně špatná“ a nepomáhá ani z hlediska ochrany životního prostředí.

Evropské automobilky se navrhované emisní normě brání, je podle nich příliš nákladná, uspěchaná a zbytečná. Evropská komise (EK) tvrdí, že přísná pravidla jsou potřeba ke snížení škodlivých emisí a také aby se neopakoval skandál kolem falšování testů emisí v automobilce Volkswagen.