Aktualizováno: Na leopardy a bojová vozidla půjdou desítky miliard, schválila vláda

Vláda dnes schválila nákup 246 bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun a bude jednat s Německem o společném nákupu tanků Leopard. Půjde o přibližně 70 kusů za další desítky miliard korun.

Vláda schválila nákup 246 bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy Kč

Vláda dnes schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká republika je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit již nyní i dalších 36 strojů. Zástupce ministerstva obrany po rozhodnutí vlády podepsal příslušné smlouvy. Jde o největší armádní nákup v novodobé historii České republiky a o jednu z největších státních zakázek vůbec.

Součástí tendru je pořízení také 29 dílenských vozidel nebo náhradních dílů. Švédsko smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent hodnoty zakázky, v opačném případě budou následovat sankce. Výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem, smlouvy s hlavními dodavateli již podepsal. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude zapojení českého průmyslu ještě vyšší.

„Po těch dlouhých letech je dnešek pro těžkou brigádu velkým dnem, je před námi to, co mohlo být už dávno. První BVP by mohla přijet v roce 2026, do roku 2030 by tady měla být všechna vozidla,“ řekla Černochová. Dnešní rozhodování vlády označila za možná nejdůležitější jednání kabinetu Petra Fialy z hlediska obrany v tomto volebním období.

„Dnešním podpisem smlouvy vítáme Českou republiku v rostoucí rodině uživatelů bojových vozidel pěchoty CV90,“ uvedl podle českého ministerstva švédský ministr obrany Pal Jonson. Jde podle něj o vozidlo postavené pro drsné podmínky a náročný terén a bylo prověřeno v boji. „Zařazení tohoto špičkového, ve Švédsku vyvinutého vozidla do výzbroje povede nejen k posílení české armády, ale i k posílení NATO jako celku,“ doplnil.

Po schválení zakázky vládou vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka podepsal příslušné smlouvy. Uzavřena byla dvoustranná mezivládní smlouva mezi Českou republikou a Švédskem zastoupeným švédskou vládní vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty. Zároveň byla podepsána trojstranná dohoda mezi českým ministerstvem obrany, agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds AB jako výrobcem vozidel. Předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.

Armáda původně poptávala 210 vozidel s tím, že na dalších 36 kusů může v budoucnu uplatnit opci. „V minulosti se u jiné techniky ukázalo, že je potřeba mít dostatečné skladové zásoby. Navíc ceny bojové techniky jdou neustále nahoru kvůli špatné bezpečnostní situaci, proto jsme se rozhodli výhodnou švédskou nabídku, která zachovává původní jednotkovou cenu, využít ihned,“ uvedl Koudelka. Cenu se podle ministerstva obrany podařilo udržet i díky koordinovanému postupu se Slovenskem, které tyto stroje rovněž pořizuje pro svou armádu.

Výrobce vozidel BAE Systems již dříve uzavřel smlouvy s pěti hlavními českými poddodavateli, kterými jsou státní podnik VOP CZ, akciová společnost VR Group vlastněná státním podnikem LOM Praha, společnosti Excalibur Army, Meopta - optika a Ray Service. Švédové počítají se spoluprací s asi 30 českými firmami. Pokud by podíl českých firem nedosáhl 40 procent, ministerstvo by uplatnilo sankce. Předpokládá ale, že zapojení českého průmyslu bude naopak ještě větší. Šanci budou mít také i v případě dalších zakázek pro jiné evropské země.

Ministerstvo obrany původně vypsalo tendr, do kterého pozvalo čtyři firmy, kromě BAE Systems v něm byly ještě španělský GDELS s vozidlem ASCOD, německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Posledně jmenovaný ze soutěže odstoupil, protože by nesplnil podmínky soutěže Žádná z firem ale podle úřadu nepředložila nabídky, které by plně odpovídaly armádním požadavkům. Soutěž proto předchozí vláda na konci svého působení v roce 2021 přerušila, nová vláda pak loni v létě soutěž na základě právních analýz zcela zrušila. Místo toho rozhodla o zahájení přímého jednání se Švédskem.

Pořízení strojů nabralo několikaleté zpoždění. Česko dříve spojencům z NATO slibovalo, že bude mít jimi vyzbrojenou těžkou brigádu k dispozici do roku 2026, což se již nestihne.

Česko bude jednat s Německem o společném nákupu bojových tanků Leopard

Česko začne jednat s Německem o společném nákupu bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8. Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru dnes vláda pověřila ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Černochová to řekla na tiskové konferenci po jednání vlády. Česko si od společného postupu slibuje výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory.

Česko bude s Německem jednat o nákupu asi sedmi desítek tanků, hodnota tendru bude řádově desítky miliard korun. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil.

Česká armáda v současné době využívá modernizované tanky T-72M4CZ. Ze skladů v uplynulých měsících poskytla několik desítek kusů starší verze T-72 Ukrajině. Za tuto pomoc obdrží od Německa 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel, dosud do Česka dorazily tři stroje.

„Už při svém nástupu do funkce jsem jasně řekla, že těžká brigáda patří mezi mé priority. V případě Leopardů jde o tanky, které kombinují to nejlepší z předchozích verzí 2A4, 2A5, 2A6 a 2A7 prověřených bojem, a patří jednoznačně k technologické špičce,“ uvedla Černochová. „Věřím, že jednání s Německem povedou k úspěchu a naši vojáci získají moderní techniku, kterou si zaslouží a která přispěje k celkové obranyschopnosti naší vlasti,“ doplnila.

Ministerstvo obrany nyní oficiálně osloví zástupce německého ministerstva s žádostí o zahájení jednání o podmínkách, za nichž by se ČR mohla připojit k nákupu, který Němci plánují. Z dostupných informací podle ministerstva obrany vyplývá, že o podobném postupu uvažují další členské státy NATO.

Větší objednávka by podle úřadu vedla k nižší ceně, zkrácení dodacích lhůt a zajištění dostatečné logistické podpory. Výrobce, firma KMW, by mohl zvýšit své výrobní kapacity, a urychlit tak výrobu. Tanky jednotlivých evropských zemí by se lišily pouze komunikační technikou, jinak by byly stejné.

„Tank Leopard nejlépe splňuje požadavky AČR na moderní tank dostupný na současném trhu, s dostatečnou ničivostí, mobilitou, vysokým stupněm ochrany osádky. Zároveň je to tank, který je zavedený v několika armádách NATO, a není nutné jej dále vyvíjet,“ uvedl Kerdík. Protože podle něj teprve jednání začnou, nebylo by od ministerstva obrany taktické sdělovat podrobnosti. „Nicméně alespoň v hrubých rysech lze sdělit, že se bude jednat o přibližně 70 kusech tanků a cenu očekáváme v řádu desítek miliard korun. Dodání tanků předpokládáme do konce této dekády,“ uvedl.

Armáda i ministerstvo obrany čelí velkým výzvám, rozpory nejsou, bagatelizoval Fiala neshody mezi Řehkou a Černochovou

Armáda i ministerstvo obrany čelí obrovským výzvám v souvislosti s válkou na Ukrajině a modernizací armády, což s sebou může přinášet určitou nervozitu. K informacím o neshodách mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou po dnešním jednání vlády řekl premiér Petr Fiala (ODS). Čtvrteční společná schůzka, o které dnes informoval server Seznam Zprávy však podle Fialy ukáže, že žádné rozpory nejsou a všichni pracují ve prospěch české bezpečnosti.

Web Deník N a časopis Respekt minulý týden s odkazem na zákulisní informace psaly o tom, že Řehka dříve navrhl Fialovi svou rezignaci kvůli neshodám s Černochovou. Fiala však Řehkův návrh odmítl. „Nejsme tady od toho, abychom se přeli, ale abychom Českou republiku bránili a měli moderní armádu,“ citoval dnes server Seznam Zprávy Černochovou. Celá záležitost je podle ministryně „přifouknutá“.

Fiala si Řehku i Černochovou pozval na čtvrtek odpoledne na společnou schůzku. „V médiích se objevily spekulace o rozporech. Myslím, že po tomto jednání bude naprosto jasné, že žádné rozpory nejsou a všichni pracují ve prospěch obranyschopnosti České republiky a ochrany jejích občanů,“ uvedl premiér.

Fiala připustil, že armáda i obrana nyní čelí velkým výzvám a nejsou v jednoduché situaci. Zmínil ruskou agresi na Ukrajině, související velké změny v Severoatlantické alianci a pokračující práci na modernizaci armády. „To jsou velké výzvy, věci, kolem kterých může panovat určitá nervozita. Je ale jasné, že všichni klíčoví aktéři jsou si vědomi své odpovědnosti a budou táhnout za jeden provaz,“ konstatoval.

Web Deníku N a časopis Respekt minulý týden na základě rozhovorů s lidmi z armády uvedl, že Řehka zvažoval rezignaci kvůli sporům s ministryní obrany. Náčelník generálního štábu měl údajně pocit, že šéfka resortu překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí. Spory podle médií trvaly několik měsíců a vyvrcholily, když šéfka resortu odmítla Řehkův návrh na nominace některých lidí na povýšení do generálské hodnosti. Náčelník generálního štábu podle serverů zvažoval, že by ve vedení armády skončil, a sešel se kvůli tomu s poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem i s premiérem Fialou, který Řehkovi odchod rozmluvil.

Výrobce CV90 označil nákup pro českou armádu za vítězství českého průmyslu

Výrobce vozidel CV90 označil dnešní rozhodnutí české vlády pořídit 246 těchto strojů za vítězství pro český průmysl. České firmy z toho budou těžit desítky let, uvedl v reakci výkonný ředitel společnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask. Vyjádření výrobce ČTK na veletrhu IDET v Brně poskytl mediální zástupce výrobce Zdeněk Soudný.

„Jako devátý člen skupiny uživatelů CV90 bude mít Česká republika a její armáda prospěch z tohoto bojem prověřeného bojového vozidla pěchoty, které disponuje vynikající kombinací mobility, palebné síly, ochrany a potenciálu budoucího rozvoje,“ uvedl Gustafsson-Rask. „Tato zakázka také představuje významné vítězství pro český průmysl, který z ní bude těžit desítky let,“ doplnil.

Soudný v tiskové zprávě potvrdil závazek výrobce, že české firmy dodají 40 procent hodnoty zakázky. Stane se tak na základě smluv o vývoji, výrobě a montáži, uvedl. „Program jim nabízí i příležitosti do budoucna, které představují významnou ekonomickou hodnotu dalece přesahující přísun zakázek,“ poznamenal. Smlouva podle něj českému obrannému průmyslu poskytne přístup ke globálnímu dodavatelskému řetězci BAE Systems.

Uvedl, že společnost BAE Systems Hägglunds dosud vyrobila více než 1400 vozidel CV90 v 17 variantách pro evropské země, z nichž pět je členy NATO. Pro své ozbrojené síly si jej nedávno zvolilo i Slovensko.