Flakony jako umělecká díla: Luxusní parfémy 'oblékají' speciálně školené dámy

Rusko se pokoušelo ovlivnit listopadové americké kongresové volby a nadále se snaží podkopat demokratické procesy, které jsou ale Spojené státy připraveny hájit. Na Reaganově obranném fóru v Kalifornii to prohlásil americký ministr obrany James Mattis.

Předsedové obou parlamentních komor - šéfové Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Senátu Jaroslav Kubera (ODS) - jsou pro pokračování ekonomických sankcí vůči Rusku. Od ledna by je ale nezpřísňovali.

