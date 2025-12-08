Technologický veletrh se změnil v frašku: roboti byli jen lidé v kostýmu
8. 12. 2025 – 14:34 | Zpravodajství | Alex Vávra
Krátké vystoupení dvou herců v kostýmech na veletrhu Kish Inox 2025 se během několika hodin změnilo v celosvětovou senzaci. Návštěvníci rychle odhalili, že údajní humanoidní roboti jsou ve skutečnosti lidé, a internet zaplavila vlna posměchu i fascinace tímto nečekaným fiaskem.
Technologický veletrh Kish Inox 2025 v Íránu měl být výkladní skříní domácího technologického pokroku. Místo toho se stal nečekanou internetovou senzací. Návštěvníci i uživatelé sociálních sítí totiž během několika minut odhalili, že humanoidní roboti prezentovaní jako pokročilé produkty jsou ve skutečnosti lidé v kostýmech, nalíčení tak, aby působili jako stroje. Celá situace působila jako zvláštní směs nedorozumění, nešťastného marketingu a nevyhnutelného virálního posměchu.
K odhalení přispěly drobnosti, které by skutečný robot jen stěží napodobil: jemné jizvičky po akné, rytmické dýchání, zcela přirozené mrkání i typické lidské držení těla. Vysoké rozlišení videí sdílených online pak učinilo jakékoli pochybnosti nemožnými. Performerka a performer vystupující na pódiu se snažili pohybovat trhaným, mechanickým stylem, který měl evokovat robotická gesta. Prezentace doplněná sérií naučených frází s technickým slovníkem měla dodat celé scéně punc pokročilé technologie. Zpětně však působila spíše jako divadelní vstup, který se ocitl ve zcela jiném kontextu, než pro jaký byl vytvořen.
Návštěvníci nejprve pozorovali kostýmy s tištěnými binárními motivy a make-upem imitujícím umělý povrch, ale už během vystoupení se mezi nimi začaly šířit pochybnosti. Když se jedna z přítomných osob zaměřila na pohyby performerky, všimla si nenapodobitelného lidského zavření víček – signálu, který odstartoval lavinu komentářů. Sociální sítě následně zaplavily klipy s detailními rozbory, zpomalenými záběry a srovnáními, která měla dokázat, že jde o člověka a nikoli o výsledek pokročilého výzkumu. Ačkoli nešlo o první případ, kdy byli lidé omylem považováni za roboty, rozsah virálního šíření tentokrát překonal všechna očekávání.
Reakce veřejnosti a vysvětlení organizátorů
Zatímco se videa šířila lavinovým tempem, sociální sítě začaly zaplavovat vtípky, memy a ironické komentáře na adresu celé scény. Technikové se pozastavovali nad tím, jak mohl někdo uvěřit, že lidé v kostýmu představují skutečnou špičkovou technologii. Jiní uživatelé humorně přirovnávali performery k postavám z amatérského sci-fi divadla či k maskotům reklamních akcí. Někteří dokonce sestavovali žebříčky nejméně přesvědčivých falešných robotů, v nichž se dvojice z Kish Inox rychle propracovala na přední příčky.
Do situace nakonec vstoupili i zástupci veletrhu. Ti vysvětlili, že oba performeři byli najati jednou ze soukromých firem působících na akci a mělo jít pouze o krátké představení určené k zatraktivnění stánku. Nikdo z organizátorů podle jejich slov netvrdil, že jde o skutečné roboty či demonstraci funkční umělé inteligence. Šlo prý o neškodný marketingový prvek, který byl následně vytržen z kontextu.
Toto vysvětlení však přišlo až ve chvíli, kdy se příběh stal virálním. Prostor pro fakta se zúžil a internet už žil vlastním životem. Celá událost se tak zařadila po bok technologických kuriozit, které dokážou během několika hodin obletět svět, pobavit miliony lidí a připomenout, jak křehká může být hranice mezi seriózní prezentací a nechtěnou komedií.
Kish Inox 2025 tak paradoxně získal světovou publicitu – ovšem nikoli díky technologickým inovacím, ale kvůli dvěma lidem v kostýmu, kteří se stali symbolem jedné z nejzábavnějších marketingových nedorozumění roku.