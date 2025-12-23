Rusko chystá rozsáhlé útoky o vánočních svátcích, varoval Zelenskyj
23. 12. 2025 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Za klíčové podle ukrajinských médií označil posílení protivzdušné obrany.
"Je v jejich povaze provést masivní útok na naše Vánoce. Uvědomujeme si, že v těchto dnech mohou podniknout rozsáhlé útoky. Proto otázku číslo jedna na jednání vrchního velení představovala protivzdušná obrana, ochrana našich měst a obcí, zejména 23., 24. a 25. prosince," uvedl prezident.
Současně podle serveru RBK-Ukrajina připustil, že situaci komplikuje nedostatek prostředků protivzdušné obrany, jakkoli se Kyjev snaží o její posílení. Spoluobčany vyzval, aby o svátcích byli maximálně opatrní a neignorovali letecké poplachy, protože "pro nepřítele není nic svaté".
Zatímco v Rusku hlavním svátkem zůstává vítání Nového roku, Ukrajina v reakci na ruskou invazi schválila zákon, podle kterého předloni poprvé oficiálně oslavila Vánoce 25. prosince. V Rusku nadále Vánoce slaví 7. ledna, jak velí pravoslavná tradice.
Američané, kteří se nyní pokoušejí vyjednat konec téměř čtyři roky trvající války Ruska proti Ukrajině, si podle Zelenského velice přáli vánoční příměří jako signál, že se všechny strany snaží o diplomatické řešení. Problém ale podle Zelenského tkvěl v tom, že Rusové neprojevili žádnou ochotu přistoupit na kompromisy.
Americké mírové návrhy splňují mnoho požadavků Kyjeva, uvedl Zelenskyj, nicméně podle agentury AP naznačil, že ani jedna strana nezíská vše, co chce. "Celkově to v této fázi vypadá docela solidně," řekl ukrajinský vůdce o nedávných rozhovorech s americkými vyjednávači, kteří se snaží znepřátelené země přivést ke kompromisům. "Na některé věci pravděpodobně nejsme připraveni a jsem si jistý, že na některé nejsou připraveni ani Rusové," řekl Zelenskyj novinářům v Kyjevě.
Do návrhů bylo podle Zelenského zařazeno "téměř 90 procent" z ukrajinských požadavků. Americký tým ale nyní jedná s ruskými vyjednávači a Washington požádal, aby nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, dodal.
Zelenskyj dnes také uvedl, že jej ukrajinští velitelé ujistili, že obranné linie pevně drží proti ruskému náporu. V posledních týdnech ruská armáda výrazně zesílila své útoky - a odpovídajícím způsobem stouply i ruské ztráty, dodal. Na sociální síti ujistil, že ukrajinští vojáci nadále brání své pozice ve městech Pokrovsk a Myrnohrad na východě země, znovu ovládli Kupjansk na severovýchodě a stabilizovali situaci ve městě Huljajpole na jihovýchodě Ukrajiny.