Aktualizováno: Fiala se pochopitelně postavil za Jurečku: Chyboval, lituje toho a omluvil se

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) chyboval, když špatně vyhodnotil konání vánočního večírku na ministerstvu v době tragické střelby na Karlově univerzitě, chyby lituje a omluvil se. Tím vidí předseda vlády kauzu jako uzavřenou. Uvedl to dnes na brífinku před odletem na pracovní cestu do Indie.

Připomenul také, že odpolední jednání lídrů koalice, na kterém se bude o Jurečkových výrocích zřejmě jednat, bylo svolané už dříve a téma není oficiálním bodem schůze. Podporu Jurečkovi vyjádřil předseda vlády už dříve, věc s ním projednával v sobotu. Večer bude Jurečka své jednání vysvětlovat i širšímu vedení své strany. Podle někdejšího předsedy KDU-ČSL a ministra zemědělství Marka Výborného by se měl celostátní výbor za Jurečku jednoznačně postavit. I podle něj se vicepremiér dostatečně omluvil.

„Byla to chyba, velká chyba, kterou si uvědomuje, veřejně to řekl a také se omluvil,“ uvedl dnes Fiala s tím, že postup považuje za správný. Na dotaz, zda by Jurečkovi vystavil takzvanou žlutou kartu jako dříve ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) za jednání s lobbistou Martinem Nejedlým, uvedl, že šlo o chybu „jiného řádu“.

Jurečka čelí kritice za to, že se vyjádřil k večírku až po dvou týdnech, podle některých k tomu neřekl pravdu. Jurečka v neděli uvedl, že je připraven zvážit, že by nabídl rezignaci. V pondělí doplnil, že sám aktivně návrh, aby křesťanští demokraté hlasovali o jeho odchodu z ministerského postu, nepodá. Ze zpráv, které mu poslali někteří členové kabinetu, pak podle svých slov nevycítil, že by kdokoliv z koaličních partnerů navrhoval, že by měl rezignovat.

Večírek ministerstva vyvolal značnou kritiku. Pokračoval totiž v době, kdy byly již známy tragické události, při nichž ozbrojený útočník ve čtvrtek 21. prosince odpoledne zabil v budově FF UK 14 lidí a dalších 25 zranil. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15:30. Jurečka se hájí tím, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18:26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.

Celostátní výbor lidovců, který má 39 členů, měl původně jednat až koncem ledna, kvůli Jurečkově pochybení se na přesunutí termínu dohodlo předsednictvo strany. Regionální představitelé lidovců za Jurečkou většinou stojí.

K odvolání Jurečky vyzvalo Fialu opoziční hnutí ANO.

Poslanec SPD Kobza se omluvil za své výroky ke střelbě na FF UK

Poslanec opozičního hnutí SPD Jiří Kobza se omluvil za své výroky v souvislosti s prosincovou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Na svém facebookovém profilu napsal, že svůj příspěvek psal ve chvíli, kdy měl velkou zlost nad zmařenými životy. Nechtěl se dotknout rodin obětí a dalších účastníků této tragédie či narušit pietu, dodal. Od výroků se dříve distancovala SPD, podle České konference rektorů překročily hranice slušnosti i lidskosti. Univerzita Karlova na ně chce reagovat trestním oznámením.

Rád bych se tímto veřejně omluvil za svůj dřívější příspěvek v souvislosti s předvánočním neštěstím na Filosofické... Zveřejnil(a) Jiří Kobza - SPD dne Úterý 9. ledna 2024

Kobza se v později smazaném příspěvku tázal, co se vlastně na fakultě učí. „Jaký indoktrinační program nenávisti tam běží? Jakou roli v tom hrají neziskovky?“ napsal poslanec. Vyjadřoval se také o pachateli střelby, při které před Vánocemi v budově FF UK zemřelo vedle něj dalších 14 lidí. Kobza ho označil za „špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství.“

Poslanec SPD se dnes za svá prohlášení omluvil. „Příspěvek s otázkami, proč došlo k této tragické události, jsem psal v momentu, kdy jsem měl velikou zlost nad zmařenými životy. Rozhodně jsem se nechtěl nikterak dotknout rodin obětí a dalších účastníků této tragédie či narušit pietu. Proto bych se touto cestou chtěl omluvit všem, kdo by se mohli cítit dotčeni,“ napsal.

O podání trestního oznámení informovala v pondělí večer Česká televize. „Univerzity Karlovy a nás všech se dotklo vyjádření poslance Kobzy. Budeme na ně reagovat trestním oznámením,“ uvedla rektorka Milena Králíčková. Podle mluvčího Univerzity Karlovy Václava Hájka škola text oznámení konzultuje s právníky. Podrobnější informace by měly být ve středu, řekl dnes Hájek ČTK.

Kobza dříve uváděl, že chtěl příspěvkem vyvolat věcnou diskusi a stáhl ho kvůli vlně kyberšikany a výhrůžek, které čelil. Konference rektorů označila jeho příspěvek za „naprosto šokující, překračující hranice slušnosti, morálky, dobrých mravů, ale i hranice lidskosti“.

Mluvčí SPD Barbora Šťastná dnes ČTK sdělila, že předsednictvo SPD se již ke Kobzovým výrokům vyjádřilo a důrazně se od nich distancovalo. „Názory poslance Kobzy reflektují výhradně jeho osobní postoje, nikoliv postoje hnutí SPD. Pokud na něho bude podáno trestní oznámení, potom bude vše věcí orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla.