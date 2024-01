Jurečka už není „připraven zvážit“: Lidovcům hlasování o svém odchodu z postu ministra nenavrhne

Šéf lidovců Marian Jurečka sám aktivně nepodá v úterý na celostátním výboru strany návrh, aby straníci hlasovali o jeho odchodu z postu ministra práce kvůli vánočnímu večírku ministerstva v době střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nevnímá také, že by někteří z koaličních partnerů navrhovali jeho rezignaci. Předpokládá, že situaci proberou v úterý lídři koaličních stran, řekl dnes novinářům.

V nedělním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce Jurečka použil neuvěřitelnou formulaci, že kvůli vánočnímu večírku je „připraven zvážit, že by nabídl rezignaci”. Dnes se znovu omluvil za to, že situaci špatně vyhodnotil a pochybil. Je přesvědčen o tom, že záležitost dostatečně vysvětlil. Místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková řekla, že vedení strany bude Jurečku podporovat v setrvání v ministerské funkci. Míní, že resort řídí dobře.

Celostátní výbor lidovců, který má 39 členů, se mimořádně sejde v úterý večer. Původně měl jednat koncem ledna. Na novém termínu se v neděli shodlo předsednictvo strany. Podle Jurečky může o personálních věcech rozhodovat výbor, ne předsednictvo.

Vánoční večírek ministerstva se konal 21. prosince, kdy po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15:30. Jurečka dnes zopakoval, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18:26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.

„Nebudu aktivně dávat návrh na usnesení, které by mělo vést k hlasování o mém odvolání,“ uvedl Jurečka k mimořádnému úternímu jednání širšího vedení strany. Předpokládá, že ještě před výborem proberou situaci i lídři koaličních stran na jednání takzvané K5. Jurečka řekl, že mu někteří členové kabinetu psali. „Nevnímám to tak, že by kdokoliv z koaličních partnerů navrhoval, že by chtěl, abych rezignoval,“ sdělil šéf resortu práce.

Místopředsedkyně lidovců Jelínková míní, že Jurečka resort práce řídí dobře. „To je důležitým bodem v tom, že ho budeme podporovat. Já osobně ho budu podporovat,“ řekla Jelínková, která je Jurečkovou politickou náměstkyní na ministerstvu.