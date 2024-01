Vysoké školy v reakci na střelbu na FF UK zpřísní bezpečnostní pravidla

Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla. Týkat se mohou například přinášení zavazadel do univerzitních budov. Vedení škol budou spolupracovat s krajskými policejními ředitelstvími a pracovníci a studenti dostanou intenzivní školení o bezpečnosti. Na investice do bezpečnostních opatření se využijí peníze z EU. Po dnešním jednání se zástupci České konference rektorů (ČKR), zástupci policie a ministerstva vnitra to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Podle něj se na potřebné kroky zaměří nová pracovní skupina, poprvé se sejde příští středu.

„Shodli jsme se na rychlém vyhodnocení krátkodobých rizik a přizpůsobení vnitřních předpisů vysokých škol, které umožní regulaci provozu v budovách,“ řekl Bek. Podle něj se to týká třeba toho, jaká zavazadla je možné do objektů nosit. „To je v zemích, které mají rozsáhlé zkušenosti s kriminálními činy na školní půdě, běžné, že velká zavazadla nejsou připuštěna,“ uvedl ministr. Nemyslí si, že by se plošně na vysokých školách zaváděly bezpečnostní rámy. Objevit by se mohly v budovách, které se vyhodnotí jako rizikové. Vzniknout by měl informační systém pro varování. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra a policií se proškolí pracovníci, kteří mají na univerzitách na starosti bezpečnost. Poté se uskuteční i intenzivní bezpečnostní školení ostatních zaměstnanců a studentů.

Každá ze škol má vlastní pravidla provozu. Změny v jejich nastavení patří mezi rychlá opatření. Následovat budou střednědobé a dlouhodobé kroky. Naváže se spolupráce vedení škol s krajskými policejními ředitelstvími, v některých krajských městech se podle ministra zástupci univerzit a policie už sešli.

„Každá vysoká škola bude muset přistoupit individualizovaně ke konkrétním krokům. Problém je vnímán na každé škole jinak, ve větších i menších městech,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková. Podotkla, že svá opatření si zvolí i každá ze 17 fakult UK. Zmínila třeba případný vstup na kartu. Podle rektorky škola zatím uhradí opatření z vlastních zdrojů. Ministr uvedl, že analýzy bezpečnosti i investice do bezpečnostních kroků by se měly platit z evropských dotací z operačního programu Jan Amos Komenský.

Debata o instalaci bezpečnostních rámů se podle Králíčkové vede i na UK, zatím se kloní k tomu, aby škola zavedla jiné nástroje, které budou zvyšovat pocit bezpečí i bezpečnost na univerzitě. „Zatím nevím o fakultě, která by se rozhodla instalovat rámy v těchto dnech, teď okamžitě. Zvyšují ta bezpečnostní opatření jinými způsoby, zabezpečeným vstupem a dalšími různými nástroji, ale zatím nikoliv instalováním rámů,“ řekla.

Až budou známé rámcové požadavky na bezpečnostní opatření a jejich množství, bude možné podle ministra vést debatu o dodatečných penězích. „V první chvíli nejde ani tak o nějaké výrazné finanční investice bezprostředně, ale jde o nastavení režimu v budovách, které budou vyhodnoceny v budoucnu jako rizikové,“ řekl Bek. Primárně jde podle něj o školení, psychologickou pomoc či nastavení základních bezpečnostních plánů v jednotlivých institucích. Z toho pak podle něj vyplynou konkrétní finanční požadavky.

Ministerstvo školství připravilo v roce 2015 minimální standardy bezpečnosti pro regionální školství. Reagovalo tak na útok ženy, která v roce 2014 ve škole ve Žďáru nad Sázavou zabila šestnáctiletého studenta. Podle Beka metodika v minulosti počítala především s tím, že se do budovy dostane někdo cizí, i proto se metodika reviduje. „My dnes musíme v těch metodikách počítat i s tím rizikem, které může přinést někdo, kdo do té školy regulérně dochází,“ řekl. To se musí zahrnout i do standardů pro základní a střední školy, dodal.

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha policie vyšle do pracovní skupiny experty, kteří se zabývají ochranou měkkých cílů. Bezpečnostní plány by se měly aktualizovat. Preventivní semináře a výcvik pak přispějí k eliminování následků na minimální mez, pokud by nebezpečná situace nastala, řekl Lerch. V pracovní skupině budou podle Králíčkové i zástupci České konference rektorů, určitě bude ve skupině mít svého zástupce i Univerzita Karlova, uvedla.

Jednání o bezpečnostních opatřeních je reakcí na tragickou událost z 21. prosince, kdy po střelbě na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. Pachatel spáchal sebevraždu.