Premiér teď nechystá výměnu některého z ministrů, ani Jurečky kvůli večírku

Premiér Petr Fiala (ODS) nyní nechystá výměnu některého z ministrů. Vláda je podle něj v dobré kondici a její členové mají chuť pokračovat v reformách. Ministerský předseda to dnes uvedl v televizi Prima v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové. Očekává, že již letos nepopulární kroky jeho kabinetu, které označil za správné, začnou přinášet ovoce. Vyměnit se teď nechystá ani ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Jurečka čelí kritice kvůli večírku pro zaměstnance, který se na jeho ministerstvu konal v den, kdy vrah na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabil 14 lidí. Fiala řekl, že Jurečka udělal chybu, už dříve se ale omluvil a dnes své počínání bude opět vysvětlovat.

"Kdybych měl pocit, že mám nějakou změnu udělat, tak s tím nebudu váhat," uvedl dnes Fiala k případným personálním změnám. Preferuje spíš kontinuitu a stabilitu. "Nevidím, že by byl někdo unavený, všichni máme chuť pokračovat," uvedl. Lídr ANO a expremiér Andrej Babiš naopak v novoročním projevu opakovaně obvinil vládu z toho, že Česko pod jejím vedeních stagnuje a chudne. S konsolidačním balíčkem podle Babiše kabinet prosadil největší zvýšení daní v historii a odstartoval další vlnu zdražování a inflace.

Vláda je podle premiéra v dobré kondici a ukáže se, že její rozhodnutí typu konsolidačního balíčku jsou správná. "Dělali jsme rozhodnutí, která populární nejsou, to všechno se podepsalo na podpoře vlády," poznamenal Fiala.

Důvěra ve vládu se podle Centra pro výzkum veřejného mínění od předloňského listopadu držela nad 30 procenty, loni v létě ale přišel pokles na 25 procent a podle nedávného průzkumu ze závěru loňského roku důvěřovalo vládě 17 procent.

Fiala dnes uvedl, že pokud nenastane nějaká krizová situace, s žádným dalším zvyšováním daní by vláda přijít neměla. Premiér uvedl, že česká ekonomika by letos měla růst kolem dvou procent, inflace by se měla snížit pod přijatelnou pětiprocentní hranici a reálné mzdy by měly růst o pět až deset procent.

Ministerský předseda také uvedl, že se podařilo loni dodržet schodek státního rozpočtu pod plánovanou hranicí 295 miliard korun, i když vládní kritici předpovídali jeho překročení. Deficit dosáhl 288,5 miliard korun. Schodek byl nejnižší od pandemie covidu-19, ale zároveň čtvrtý nejhlubší v historii Česka.

K případnému nahrazení české koruny eurem Fiala uvedl, že debata o tom bude aktuální až po splnění podmínek. Budoucí vláda pak bude muset posoudit, zda bude přijetí eura pro Česko výhodné.