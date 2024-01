Výborný poznamenal, že o tématech, kvůli kterým protestují němečtí zemědělci, se u nás ani nejedná. Německý protest proti vládě odmítá vládní škrty v resortu. Německá vláda již ustoupila a oznámila, že zemědělská vozidla budou nadále osvobozena od daně a že daňové zvýhodnění dieselu pro zemědělské stroje se zruší postupně, což se původně mělo stát letos.

Ministr dnes řekl, že o nastavení zemědělských dotací by se mělo ještě jednat jak s nevládními organizacemi, tak na úrovni vládní koalice. V loňském roce začalo nové dotační období Společné zemědělské politiky EU a nastavení podpor přesunulo větší část peněz k menším farmářům. Podle Výborného se ukazuje, že u středně velkých zemědělských podniků se změnou nastavení dotací výrazně snižuje dotační podpora.

„Vidíme, že jsme napravili podmínky pro malé zemědělce, kteří neměli spravedlivé postavení, ale současně jsme způsobili to, že poměrně markantní dopad není ani tak na ty největší podniky, ale na ty střední,“ řekl Výborný. Jde podle něj o propad ve výši milionů korun ročně.

Podle Výborného vláda stále plní slib šéfa lidovců a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky ohledně daňových úlev pro zemědělce. Jurečka o tomu mluvil na jednom z protestů Agrární komory a Zemědělského svazu v roce 2022, které reagovaly právě na změny v dotacích. Tehdy řekl, že by se daňové úlevy pro zemědělce mohly týkat například oblasti důchodového pojištění.

Jurečkovo vyjádření často zmiňují nevládní organizace a připomínají, že zatím žádné úlevy na dani nevznikly. Výborný dnes řekl, že proces dále pokračuje, zatím je notifikace u Evropské komise. „Pokud to komise schválí, tak o tom budeme jednat na úrovni vlády,“ doplnil s tím, že nyní ČR vysvětluje dotazy a připomínky od komise.

Němečtí farmáři dnes na protest proti chystaným úsporným opatřením vlády kancléře Olafa Scholze opět zablokovali silnice a dálniční přivaděče, protesty byly ale oproti pondělí výrazně mírnější. Stejně jako v pondělí zemědělci ráno zastavili provoz na přechodech Boží Dar/Oberwiesenthal a Potůčky/Johanngeorgenstadt, po 7:30 byla ale cesta opět volná. Menší problémy byly podle bavorské televize BR24 také na hraničním přechodu Philippsreut/Strážný. Německá média si povšimla, že kancléřovi se kvůli protestům posmíval na internetu někdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv.

Pondělní protest ochromil celou zemi, dnešní blokády už ale nebyly plošné. V Berlíně zůstal nadále uzavřený hlavní tah v centru u Braniborské brány. Zřejmě největší protesty dnes zasáhly Sasko. Německý autoklub ADAC ohlásil zablokované nájezdy na dálnici A72 v Sasku v úseku z Lipska přes Saskou Kamenici do Cvikova. U Cvikova se kvůli tomu vytvořila několikakilometrová kolona. Problémy byly také na A4 ze Saské Kamenice do Erfurtu a na stejné dálnici u Zhořelce u hranic s Polskem. Deník Sächsische Zeitung napsal, že zemědělci protestovali také ve Wiesenbadu, Annabergu-Buchholzi a Bärensteinu v Krušných horách. Krátce zablokovány byly dva hraniční přechody mezi Českem a Saskem.

Bavorská televize BR24 uvedla, že k hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný se vydala kolona asi 20 traktorů. V bavorském Pasově do městě vjelo asi 80 traktorů, velké problémy ale nezpůsobily. Další protesty se konaly například v okolí Ulmu v Bádensku-Württembersku.

Šéf Svazu německých zemědělců (DBV) Joachim Rukwied v pondělí protesty označil za úspěšné. „Byl to dobrý začátek našeho společného akčního týdne,“ řekl. Zemědělci chtějí proti rušení daňového zvýhodnění pro diesel v zemědělství demonstrovat až do 15. ledna, kdy chystají velké shromáždění v Berlíně. Podle Rukwieda se do pondělního protestu zapojili farmáři se zhruba 100 000 traktory, kterými blokovali dopravu. „Spolkové vládě jsme vyslali jasný signál, že je třeba stáhnout plány na zvýšení daní,“ dodal.

Vláda kvůli rozpočtové krizi a nezbytnosti šetřit chtěla původně skončit s podporou dieselu pro zemědělce a s daňovým osvobozením zemědělských vozidel. Svaz DBV kvůli tomu loni v prosinci uspořádal v Berlíně demonstraci a dalšími pohrozil. Vláda následně částečně ustoupila a v pondělí schválila zachování daňového zvýhodnění, podporou dieselu chce ale postupně do roku 2026 zastavit. Zemědělci to ale odmítají a požadují odvolat všechny plánované škrty, což ale Scholzův kabinet udělat nechce.

Bádensko-württemberský premiér Winfried Kretschmann se dnes pozastavil nad tím, že zemědělci nijak na ústupky Scholzovy vlády nereagovali. Poznamenal, že vláda plány škrtů podpory zemědělců výrazně zmírnila a že požadavek jejich úplného odvolání nelze očekávat.

Strikes in Germany: farmers have blocked much of the country. Subsidies have been ended, and astronomical amounts spent on Ukraine are still growing. And Germany is the main funder. If this goes on, banderovtsy will export their proven weapon, the maidan, to Berlin. In this case,…