Aktualizováno: Fiala po jednání se Zelenským: Podpora Ukrajiny je prioritou vlády, Česko pošle další dary

Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, statisíce kusů velkorážní munice, pomůže s výcvikem pilotů a daruje zemi simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl novinářům po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zdůraznil, že podpora Ukrajiny je pro českou vládu zahraničněpolitickou prioritou. Pomoc bude podle něho intenzivně pokračovat ve všech oblastech.

Fiala doufá, že Zelenskyj se bude moci osobně zúčastnit nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance (NATO) ve Vilniusu. „Očekávám, že všichni spojenci v NATO Ukrajinu jasně podpoří v jejím úsilí o členství. S hlasem ČR může počítat,“ řekl Fiala. Ocenil i pokrok, který Ukrajina dělá na cestě do Evropské unie, Česko je připraveno jí v tom být maximálně nápomocné.

Zelenského dvoudenní návštěva v Praze podtrhuje podle Fialy přátelství obou zemí. Podpora Ukrajiny je podle něj prioritou nejen proto, že se statečně brání přesile agresora, ale také kvůli tomu, že bojuje také za bezpečnost Česka i celé Evropy. „V pomoci budeme pokračovat velmi intenzivně a budeme se také zapojovat do poválečné obnovy Ukrajiny,“ uvedl.

Petr Fiala uvítal v zahradě pražské Strakovy akademie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského | zdroj: TASR / Profimedia

S ukrajinským prezidentem dnes hovořil Fiala o konkrétních podobách další spolupráce, summitu NATO či rekonstrukci Ukrajiny. „Válka trvá asi 500 dní, my dosud poslali 676 kusů těžké techniky a přes čtyři miliony kusů střední a velkorážní munice. Tedy každý den od prvního dne války z ČR odjíždí zhruba 10 000 kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet či houfnice,“ řekl Fiala.

Česko a celý demokratický svět musí v podpoře Ukrajiny pokračovat, doplnil premiér. ČR proto například pomůže s výcvikem ukrajinských pilotů na stroje včetně letadel F-16. „Dodáme letecké simulátory, aby mohl výcvik probíhat nejen na Západě, ale přímo na Ukrajině,“ uvedl.

S dalšími spojenci také Česko spolupracuje na dodávkách a modernizaci armádní techniky. „Do toho je výrazně zapojený český obranný průmysl. Příkladem může být renovace tanků T-72 ve spolupráci s Nizozemskem,“ uvedl Fiala. Delegace podle něj také při dnešním jednání pokročily v tématu společné zbrojní výroby českých a ukrajinských firem. Tyto projekty umožní posílit obranu a úsilí Ukrajiny o znovuzískávání území, které jí náleží. „Není to už jen pomoc, ale spolupráce v této oblasti,“ vyzdvihl.

Fiala ocenil pokrok, jaký dělá Ukrajina na cestě do Evropské unie. „Jsem přesvědčen, že budoucnost Ukrajiny je v EU a NATO. Zajistí to, aby se neopakovala podobná situace, které teď v Evropě čelíme,“ řekl. ČR je připravená být maximálně nápomocná a přesvědčovat ostatní státy, aby byly co nejvstřícnější. Ukrajina může počítat i s podporou ČR ohledně vstupu do NATO, doplnil Fiala.

Panu prezidentovi Zelenskému jsem dnes potvrdil, že Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry a v následujících měsících další statisíce kusů velkorážní munice.



Pomůžeme Ukrajině také s výcvikem pilotů, včetně výcviku na letadla F-16, a dodáme na Ukrajinu letecké… pic.twitter.com/vs57rsUWcV — Petr Fiala (@P_Fiala) July 7, 2023

Válka na Ukrajině podle Fialy musí skončit tím, že Ukrajina bude mít garantovanou nezávislost a územní celistvost, že vytlačí ruského agresora ze svého území. Je to důležité pro budoucnost Evropy, uvedl.

Česko neposkytuje Ukrajině menší pomoc než velké evropské státy, řekl ukrajinský prezident

Zelenskyj na tiskové konferenci zdůraznil, že Česko neposkytuje Ukrajině menší pomoc než velké evropské státy. Česko podle něj reaguje velice pružně a včas, což je zapotřebí pro ukončení války rozpoutané Ruskem.

Náměstek ministryně obrany František Šulc a ukrajinský ministr pro strategická odvětví průmyslu Oleksandr Kamyšin podepsali před tiskovou konferencí memorandum o porozumění. „Jde už o zcela konkrétní projekty,“ uvedl Zelenskyj.

S českým premiérem hovořil i o spolupráci s africkými a asijskými státy, poděkoval Česku za připravenost působit v tomto směru. Další slova díků Zelenskyj měl pro ochotu ČR účastnit se obnovy Ukrajiny, podporu vstupu země do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) i pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Zelenskyj považuje za důležité, aby Rusko vrátilo Ukrajině unesené děti a aby vyplatilo napadené zemi reparace. Hovořil také o důležitosti zbraní dlouhého doletu. „Jednáme o těchto zbraních s našimi partnery, hovoříme o systémech dalekého doletu, především se Spojenými státy. Jednáme i o dělostřelecké munici dlouhého doletu,“ uvedl.

Zelenskyj s Fialou položili květiny u pamětní desky na pražské Národní třídě

Zelenskyj s Fialou dopoledne položili květiny u pamětní desky 17. listopadu na pražské Národní třídě. Z protějšího chodníku tleskalo hlavě ukrajinského státu několik desítek lidí. Myšlenka návštěvy u pamětní desky podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara vznikla před několika dny. „Premiér vyslovil přání, aby se prezident Zelenskyj objevil někde mimo kancelář v centru města. Definitivně si to potvrdili dnes ráno, v zásadě před dvěma hodinami,“ řekl novinářům. „Když byl premiér (Fiala) v Kyjevě, tak navštívil Majdan a památník ukrajinské revoluce. Logické bylo, že v Praze se prezident Zelenskyj zastaví právě na tomto místě,“ dodal.

Volodymyr Zelenský moc dobře ví, že svoboda není samozřejmá, ale musí se o ni usilovat a někdy i bojovat.



Chtěl jsem mu ukázat místo, které je symbolem našeho zápasu o svobodu a demokracii a pádu totality v listopadu 1989. Proto jsme se neočekávaně a na poslední chvíli… pic.twitter.com/8bHGGjkfSl — Petr Fiala (@P_Fiala) July 7, 2023

Pamětní deska na Národní třídě připomíná události 17. listopadu 1989. Každý rok si k ní tisíce lidí chodí připomenout brutální zákrok policie proti studentům.

Fiala připomněl svou návštěvu Ukrajiny

Fiala dnes na twitteru připomněl svou návštěvu Ukrajiny loni v březnu, kdy na ostřelované území zamířil jako jeden z prvních politiků spolu s polským a slovinským premiérem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou. „Když jsem v březnu 2022 odjížděl z Kyjeva, říkal jsem panu prezidentovi, že ho rád přivítám, co nejdříve to půjde, u nás v Česku. Jsem rád, že to dnes vyšlo. Vítejte v Praze,“ napsal.

Když jsem v březnu 2022 odjížděl z Kyjeva, říkal jsem panu prezidentovi, že ho rád přivítám, co nejdříve to půjde, u nás v Česku. Jsem rád, že to dnes vyšlo. Vítejte v Praze @ZelenskyyUa! pic.twitter.com/DxFKL2gMjW — Petr Fiala (@P_Fiala) July 7, 2023

Tomáš Pojar, který ve čtvrtek se Zelenským cestoval letadlem z Bulharska do Prahy, v České televizi uvedl, že by se do konce roku mohla uskutečnit návštěva ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala s několika klíčovými ministry v Česku k rozhovorům o poválečné obnově Ukrajiny.

„Začínáme se bavit o velkých zakázkách, které by měly v budoucnosti zaměstnávat lidi v České republice,“ řekl. Jmenoval obnovu ukrajinských železnic a metra v Kyjevě a Charkově. Pavel na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že příští týden Ukrajinu navštíví 30 českých podnikatelů s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným.

Česko a Ukrajina podle Pojara také úzce koordinují spolupráci zbrojařských firem z obou zemí. Dnes by mělo být podepsáno rámcové memorandum o spolupráci v obranném průmyslu. „Konkrétní dohody jsou podepisovány průběžně a budou podepisovány průběžně v následujících týdnech a měsících,“ dodal. Pojar i například ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) byli u dnešního přivítání ukrajinského prezidenta před úřadem vlády.

Zelenskyj dorazil do Česka poprvé od začátku loňské ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Jeho návštěvu doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření, do akce se zapojili policisté z více než desítky útvarů. Ve čtvrtek večer po svém příletu českým vládním speciálem jednal Zelenskyj na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Poděkoval poté Česku za pomoc Ukrajině. Obě hlavy státu se vyslovily pro členství Ukrajiny v NATO. Zelenskyj by považoval za ideální, aby země dostala pozvánku na nadcházejícím summitu aliance.

Po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a se šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) Zelenskyj zhruba po 16 hodinách v Česku odletěl z pražského Letiště Václava Havla. Dnes zamíří mimo jiné na Slovensko a do Turecka.

Memorandum podle ministerstva obrany posílí spolupráci s Ukrajinou ve zbrojním průmyslu

Memorandum, které dnes při příležitosti návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze podepsali náměstek ministryně obrany František Šulc a ukrajinský ministr pro strategická odvětví průmyslu Oleksandr Kamyšin, posílí podle ministerstva obrany spolupráci ve zbrojním průmyslu. Úřad v tiskové zprávě uvedl, že dokument pomůže užší spolupráci zejména při opravách a údržbě zbraní, vývoji zbraní a munice a modernizaci a opravách obrněné techniky.

Cílem memoranda je podle Šulce vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci, která bude pokračovat i po skončení války na Ukrajině. „Jedna věc jsou aktuální dodávky vojenské techniky, ve kterých hodláme pokračovat, ale stejně důležité je, aby se české firmy etablovaly na Ukrajině a vznikl tak základ pro dlouhodobou spolupráci,“ uvedl.

V memorandu jde podle Zelenského o zcela konkrétní projekty. Ministerstvo obrany uvedlo, že se týká spolupráce v řadě oblastí, které jsou aktuální v současném konfliktu. Pro český průmysl ale budou současně perspektivní i do budoucna. „Důležitou oblastí je také rozvoj a výzkum obranného průmyslu a zprostředkování výcviku expertů a technického personálu,“ uvedlo ministerstvo.

Další zásadní oblastí spolupráce budou opravy a modernizace hlavního bojového tanku a dalších obrněných vozidel, sdělila obrana. ČR a Ukrajina mají v úmyslu také spolupracovat při výrobě malých ručních zbraní, munice malého i velkého kalibru a při modernizaci letectva včetně letadel a vrtulníků. „Memorandum umožňuje realizovat jednotlivé projekty konkrétních českých firem s jejich ukrajinskými protějšky v podobě státních podniků, které spadají do kompetencí ministerstva strategického průmyslu,“ uvedla obrana.