Fiala nečeká rozpočtové provizorium, případné Zemanovo veto přehlasuje Sněmovna

Premiér Petr Fiala nemá signál, že by prezident Miloš Zeman chtěl vetovat návrh státního rozpočtu na příští rok, ani slíbeno, že návrh vetovat nebude. Rozpočtovému provizoriu se ale podle něj Česká republika vyhne, protože případné prezidentské veto vládní koalice přehlasuje ve Sněmovně. Fiala to dnes řekl v České televizi (ČT) v pořadu Otázky Václava Moravce. Premiér věří, že stát nepřesáhne schodek ve státním rozpočtu na letošní rok, jehož novelu Zeman vetoval.

Plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je 295 miliard korun. Příjmy rozpočtu mají činit 1,93 bilionu a výdaje 2,22 bilionu korun. Tyto parametry už nelze měnit, poslanci je schválili v úvodním kole projednávání návrhu rozpočtu. Vláda za své priority označila podporu obyvatel v souvislosti s růstem cen a energetickou krizí a pokrytí výdajů souvisejících s válečným konfliktem na Ukrajině.

„Signál nemám, že veto prezident uplatní, nemám ani jasně řečeno, že ho neuplatní,“ řekl Fiala v ČT a poukázal na to, že návrh rozpočtu na příští rok ještě Sněmovna neschválila. „Pokud prezident uplatní veto, tak ho přehlasujeme, tak aby rozpočet mohl vstoupit v platnost,“ dodal premiér.

Nemyslí si, že rozpočet nebude schválený do konce roku. „Vyhne,“ řekl Fiala na otázku, zda se ČR vyhne rozpočtovému provizoriu. Na začátku letošního roku se podle něj navíc ukázalo, že rozpočtové provizorium žádnou katastrofu nezpůsobilo.

Zeman může mít podle Fialy také dobré důvody pro to, aby rozpočet na příští rok nevetoval. „Máme tam výrazně zvýšené výdaje na obranu, ale máme tam taky rekordní investice do dopravní infrastruktury,“ řekl premiér. Jde podle něj o věci, které by prezident s ohledem na své dlouhodobé názory mohl ocenit. Vláda se podle Fialy snaží, aby byl návrh rozpočtu realistický. „Samozřejmě připouštím, že doba je tak dynamická a tak zvláštní, že se predikce dělají velmi těžko,“ řekl.

Premiér věří, že stát nepřesáhne schodek státního rozpočtu na letošní rok, který vláda na podzim kvůli dopadům ruského vpádu na Ukrajinu zvýšila novelou z 280 miliard na 375 miliard korun. Tuto novelu Zeman vetoval, Sněmovna ho ale přehlasovala.

Do debaty v ČT byl dnes s Fialou pozvaný podle Moravce také předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který nyní kandiduje na prezidenta, ale pozvání podle Moravce nepřijal. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News uvedla, že není nutné, aby Babiš prezentoval své politické názory před prvním kolem prezidentské volby, protože jsou dostatečně známé. „Zbabělost v žádném případě,“ odpověděla na otázku, zda jde o taktiku, nebo zbabělost.