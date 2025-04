To je byznys! Charlotte Štiková prodává knihu o hubnutí, lidé si klepou na čelo

Mladší sestra Ornelly se rozhodla podělit se světem o svou moudrost. Zájemci o její hubnoucí příběh se ale budou muset plácnout přes kapsu.

Charlotte Štiková, dcera Moniky Binias a Michala Štiky, se rozhodla rozvířit vody byznysu. Dlouhá léta totiž bojovala s nadbytečnými kily, v průběhu posledních dvou let jich ale shodila docela neskutečných 70. A právě tento příběh se rozhodla zpeněžit v knize.

„Moje nová a úplně první e-kniha Podle Charlotte, kde se dozvíte, jak se mi podařilo zhubnout 70 kg. Obsahuje i celý jídelníček na 30 dní a také můj životní příběh, jaké to bylo žít v obézním těle,“ láká Charlotte.

Drobný háček lze nicméně rozeznat ve faktu, že Charlotte nezhubla pomocí nějakého šaolinského odříkání a silné vůle. Ne, prostě si nechala operovat žaludek, omezila tím příjem potravy a efekt se pochopitelně dostavil.

„Rozhodnutí podstoupit bariatrickou operaci bylo to nejlepší, co jsem kdy udělala. Jsem důkazem toho, že když člověk opravdu chce, tak dokáže cokoliv. Nejhorší je, když se ve svém těle necítíš dobře a nevíš, jak to změnit. Ale věř mi, teď už to zvládneš,“ píše Charlotte ve své knize.

A cena za Charlottinu studnici moudrosti? 600 korun českých.

Reakce veřejnosti na sociálních sítích se nepřekvapivě nesou v nepříliš nadšeném tónu: Nápad rýžovat šest stovek na povídání, jehož jediná pointa je "mám teď menší žaludek, tak jsem hubenější", je vnímán jako, kulantně řečeno, poněkud podivný.