Evropští státníci přislíbili na schůzce v Praze další pomoc Ukrajině

Lídři pěti zemí Evropské unie dnes ve společném prohlášení potvrdili v Praze závazek pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny, která vede boj proti ruské agresi. Podle závěrů schůzky, kterou svolal premiér Petr Fiala, "pozorně vyslechli výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke zvýšení a urychlení podpory, zejména pokud jde o munici a protivzdušnou obranu, které jsou životně důležité pro ochranu obyvatel Ukrajiny, měst a kritické infrastruktury, jakož i na bojištích". Prohlášení zveřejnila Strakova akademie na svém webu.

Odpovědnost posílit obranyschopnost Ukrajiny je nyní na Západu, řekl před pracovní večeří některých evropských státníků v Praze polský prezident Andrzej Duda. Podle Dudy i dánské premiérky Mette Frederiksenové by mohly situaci na frontě změnit dodávky z české muniční iniciativy. Vybrané peníze by měly stačit na půl milionu kusů dělostřelecké munice do konce roku, řekla Frederiksenová. Lotyšská premiérka Evika Siliňová na iniciativu přislíbila deset milionů eur (246 milionů korun).

Premiér Fiala před setkáním v Kramářově vile řekl, že do české muniční iniciativy už přispělo 15 zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). První desítky tisíc kusů munice ráže 155 mm dorazí na Ukrajinu v červnu, doplnil premiér. Země podle něj může čekat první zásilku v příštích dnech. Podle Frederiksenové dosud vybrané peníze stačí na půl milionu kusů munice do konce roku. "Může to změnit situaci na bojišti," řekla.

V totéž doufá i Duda. Rusko chystá velkou ofenzivu a stále může posilovat své vojenské kapacity, řekl. "Ruská ekonomika funguje ve válečném režimu, Ukrajina se potýká s nedostatkem munice a má omezenou schopnost dál obnovovat své kapacity. Odpovědnost posílit dodávky a obranyschopnost Ukrajiny leží na Západu," prohlásil. Potenciální neúspěch Ukrajiny by byl hrozbou pro euroatlantické uspořádání, dodal.

Frederiksenová ocenila německé rozhodnutí dodat Ukrajině další systém protivzdušné obrany Patriot. Nizozemský premiér vlády Mark Rutte pak dnes přislíbil k posílení protivzdušné obrany Ukrajiny poskytnout klíčové komponenty. "Doufáme, že na Ukrajinu bude dodán alespoň jeden systém Patriot co nejdříve," řekl.

Stejné přání vyslovil i ukrajinský premiér Denys Šmyhal, který přítomným politikům poděkoval za vedoucí roli jejich zemí v podpoře Ukrajiny. Šmyhal doufá v to, že Ukrajina v létě dostane také první letouny F-16. Zlepšená protivzdušná obrana by podle něj měla pomoci zastavit "ruský teror".

Siliňová vedle příspěvku do české iniciativy zmínila takzvanou dronovou koalici. Jejím cílem je dodat Ukrajině do příštího jara milion dronů. "Jsme rádi, že už se zapojilo více než deset zemí," dodala

"Česko dodalo Ukrajině první simulátor pro piloty letadel F-16. Pevně doufám, že brzy budou následovat samotné dodávky těchto letounů od západních spojenců. Tyto i další iniciativy jasně demonstrují jednotu Západu v podpoře Ukrajiny,“ uvedl Fiala.