Babiš (ANO) vinil ve Sněmovně vládu i z poklesu porodnosti

Ke sporné vládní reformě penzí vystoupili podruhé ve Sněmovně předsedové opozičních hnutí ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura. Babiš dnes odpoledne vinil vládu i z poklesu porodnosti a trval na tom, že "okrádá a odrbává" důchodce. Okamura uvedl, že navrhované změny v důchodech nepovedou k očekávanému výsledku, pouze dopadnou záporně na obyvatele. Podle kabinetu mají navrhované změny v penzích přispět k udržitelnosti důchodového systému. Po 18:00 evidoval sněmovní systém 27 poslaneckých přihlášek do řádné diskuse, dopoledne jich byly až čtyři desítky

"Nízká porodnost je vaše dílo," prohlásil Babiš před poloprázdnými lavicemi na adresu vlády. Přidal i příčiny, proč tomu podle něho tak je. "Tato vláda ničí tuto zemi, tato vláda ničí všechny občany, tahle vláda ničí důchodce, ničí zaměstnance, ničí mladé, ničí studenty, ničí ekonomiku, ničí všechno," řekl předseda ANO.

Ohradil se proti úternímu vyjádření předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, podle níž Babišova tvrzení o "okrádání a odrbávání" důchodců jsou až na úrovni šíření poplašné zprávy. "Tahle vláda, když nastoupila, byla přesvědčena o tom, že důchodci a budoucí důchodci jsou nepřátelé," řekl Babiš. Už v úterním projevu označil nynější změny v penzích za návrh jak současné i budoucí důchodce okrást. Jde podle něho jen o nespravedlivé snižování valorizace a zvyšování důchodového věku.

Naopak podle premiéra Petra Fialy (ODS) představuje neudržitelnost současného penzijního systému zásadní zátěž pro Česko a je třeba zajistit, aby důchodové pojištění nezkolabovalo. "Tahle země zkolabuje pod vaším vedením," reagoval dnes Babiš.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v reakci na vystoupení lídra ANO uvedl, že Babiš prokázal, že i v 69 letech je člověk velice výkonný a plný energie. "Tudíž si myslím, že i v 65 letech jít do důchodu je zbytečně brzo pro lidi, jako je třeba pan poslanec Babiš," řekl ministr. Právě možné zvyšování věku pro odchod do důchodu nad nyní hraničních 65 let podle délky života patří k bodům reformy, na který míří nejsilnější opoziční kritika.

Okamura míní, že místo prodlužování věku pro nárok na penzi by vláda měla řešit nízké mzdy. Navržený postup pro zvyšování tohoto věku není podle něho podložený aktuálními výhledy doby dožití. Lídr SPD proto varoval před vytvořením pocitu křivdy mezi budoucími seniory.