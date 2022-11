Evropa si půjčí 440 miliard, aby je mohla půjčit Ukrajině, schválili europoslanci

Europoslanci dnes potvrdili finanční pomoc Ukrajině na příští rok ve výši 18 miliard eur (necelých 440 miliard korun). Peníze země dostane na zajištění základních veřejných služeb či na opravy válečných škod.

Finance si Evropská komise (EK) hodlá půjčit na trzích a úroky by v prvních letech měly zaplatit členské země bloku. Europoslanci dnes také kritizovali Maďarsko, že svým postojem pomoc Ukrajině zpožďuje.

Pomoc parlament schválil velkou většinou 507 poslanců ze 705. „Toto hlasování je významné hlavně z toho důvodu, že uvolní nutnou finanční pomoc ukrajinskému lidu,“ řekla po schválení opatření předsedkyně EP Roberta Metsolaová. Podle ní se ukázalo, že parlament dokáže jednat rychle, jelikož opatření schvaloval ve zkráceném řízení.

Ukrajina dostane pomoc ve formě zvýhodněných půjček. Nejméně do roku 2027 by úroky měly zaplatit skrze příspěvky členské státy a splácení jistiny ze strany Ukrajiny by nemělo začít před rokem 2033.

Finanční podpora bude navázána na dodržování zásad právního státu či zlepšování fungování veřejné správy. Ve středeční rozpravě europoslanci uváděli, že pomoc tak nejen posílí finanční stabilitu ukrajinského státu a ekonomiky, ale také přispěje k vnitřním reformám země. Evropská unie bude mít rovněž větší kontrolu nad využitím prostředků.

V jiném dnes schváleném stanovisku Evropský parlament kritizuje Maďarsko, že zneužívá principu jednomyslnosti a svým odmítavým postojem opožďuje poskytnutí pomoci Ukrajině.

Konečné slovo o finanční pomoci budou mít ministři financí členských zemí, které diskuse o plánu na finanční podporu Ukrajiny čeká 6. prosince, připomněl Evropský parlament. Rozhodnutí musí být jednomyslné a Maďarsko oznámilo, že by ho mohlo zablokovat. Až po schválení si bude EK smět půjčit finanční prostředky na finančních trzích.

Schválené finanční prostředky dostane Ukrajina na pokrytí svých potřeb v příštím roce. Vyplácení bude mimo jiné záležet na tom, jak rychle se EK podaří prostředky získat na finančních trzích. Kyjev uvedl, že na příští rok potřebuje finanční podporu ze zahraničí ve výši zhruba čtyř miliard dolarů měsíčně.

Premiéři V4 se podle Fialy shodli na společném postupu a podpoře Ukrajiny

Premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko) potvrdili dnes i přes názorové rozdíly společný postup při pomoci a podpoře Ukrajiny. Po společném jednání to uvedl český premiér Petr Fiala, podle kterého je potřeba Ukrajině pomoci i finančně.

Maďarský premiér Viktor Orbán podle českého premiéra potvrdil postoj sdílený Prahou, Varšavou i Bratislavou, že „Rusko nesmí představovat hrozbu pro Evropu a že je potřeba podporovat nezávislost Ukrajiny a její územní integritu v plném rozsahu“.

„Měli jsme možnost si otevřeně vyjasnit některé věci a některá nedorozumění a postoje, které se objevily v minulosti. Nebudu tajit, že na některé věci máme odlišné názory,“ řekl Fiala a dodal, že pokud jde o otázku Ukrajiny a Ruska, tak Orbán potvrdil, že v základních otázkách se jeho postoj shoduje s postoji ostatních zemí V4.

Maďarský premiér dnes opět potvrdil nesouhlas se společnou půjčkou Evropské unie na finanční pomoc Ukrajině. „Podporujeme finanční pomoc pro Ukrajinu, považujeme to za správné a potřebné. Maďarsko ale už svou část vyčlenilo z vlastního rozpočtu,“ uvedl Orbán. Evropská unie se podle něj vyčleněnou částkou zadlužuje, což Budapešť podporovat nechce.

Premiéři zemí visegrádské čtyřky se dnes v Košicích sešli na prvním setkání v tomto formátu po více než půl roce. Kromě ruské agrese vůči Ukrajině hovořili i o dopadech války na energetiku či o nelegální migraci.