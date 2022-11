Česká podpora Ukrajiny: Záruky na úvěr, vojenský výcvik, další centrum pro uprchlíky

Česko se zaručí za část úvěru, který si vzala Evropská komise kvůli poskytnutí finanční pomoci Ukrajině, jež čelí ruské agresi. Poskytnutí záruky ve výši 1,4 miliardy korun dnes schválila vláda a pověřila ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) podpisem příslušné dohody. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Celková hodnota pomoci, kterou Evropská unie Ukrajině pošle, je pět miliard eur (122,4 miliardy korun).

Evropská komise na počátku října podpisem memoranda potvrdila půjčku pěti miliard eur Ukrajině jako mimořádné finanční pomoci. První miliarda eur už byla Kyjevu vyplacena, další dvě části pomoci mají být vyplaceny do konce letošního roku.

Prostředky na poskytnutí pomoci získává Evropská komise půjčkou na kapitálových trzích nebo od finančních institucí. Za úvěr se částečně zaručí rozpočet EU, který by v případě nesplacení úvěru Ukrajinou pokryl devět procent nesplacené částky. Dalších 61 procent celkových úvěrů mají pokrýt záruky od členských států unie.

Pokud by bylo nutné záruku vyplatit v plné výši, podílela by se na ní Česká republika 57,4 milionu eur (1,4 miliardy korun). Pokud Ukrajina nesplní své platební závazky a na pokrytí chybějící částky nebude stačit záruka z rozpočtu EU, měly by členské státy po žádosti Evropské komise poskytnout přislíbené zdroje bez odkladů a bez stanovování podmínek.

Česko Ukrajincům nabízí základní vojenský výcvik

Česká armáda by mohla poskytnout Ukrajincům základní vojenský výcvik, Ukrajina má také zájem třeba o výcvik ženistů a dalších specializací. ČTK to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Příslušný návrh chce do sněmovny předložit do konce roku. O výcviku vojáků jednala Černochová v pondělí v Kyjevě s ukrajinským ministrem obrany Oleksijem Reznikovem během společného zasedání zástupců české a ukrajinské vlády.

Na potřebě připravit výcvikové mise pro ukrajinské vojáky se shodli ministři obrany zemí EU na srpnovém neformálním jednání v Praze. Podle Černochové následně jednotlivé země nabídly své možnosti, Česko po domluvě s vedením armády nabídlo na svém území zajištění základního výcviku pro ukrajinské brance či dobrovolníky. Ukrajina zároveň Českou republiku požádala o výcvik některých specializací, například ženistů nebo tzv. MEDEVAC, tedy evakuaci zraněných vojáků (Medical Evacuation).

Černochová by chtěla ještě do konce roku sněmovně předložit mandát, který by výcvik Ukrajinců na českém území povolil. Ministryně očekává, že by se také mohla konat společná cvičení v zemích, kde už se výcvikové mise uskutečňují, tedy třeba v Polsku nebo na Slovensku.

Na Ukrajině tento týden jednala i o možnosti zřízení společného česko-ukrajinského podniku. S Hospodářskou komorou a českým obranným průmyslem nyní ministerstvo diskutuje jeho možnou podobu. Sídlil by podle Černochové v České republice, aby se nemohl stát terčem ruského útoku. Na vznik podniku by Česko mohlo čerpat peníze z některých spojeneckých iniciativ, při kterých by sponzorské země zaplatily rozšíření výrobních kapacit obranného průmyslu.

Černochová také ČTK řekla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl, aby Česko na Ukrajině hledalo pracovníky z technických oborů, kteří působili na Ukrajině ve zničených továrnách. Dostat by mohli výjimku z mobilizace a mohli by v Česku pracovat právě v plánovaném společném podniku.

Praha spustí centrum pro dlouhodobější podporu uprchlíků z Ukrajiny

Pražský magistrát ve spolupráci s Dětským fondem OSN (UNICEF) do konce roku spustí další centrum pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny zaměřené na ty z nich, kteří již jsou v metropoli delší dobu a řeší problémy například s bydlením nebo vzděláváním. Bude fungovat paralelně s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) ve stejné budově ve Vysočanech. KACPU bude dále nabízet dosavadní služby pro nově příchozí uprchlíky, kterých nyní odbaví asi 200 až 300 denně.

„Nové centrum bude poskytovat nezbytné služby lidem, kteří už v Praze nějakou dobu jsou,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že město bude zařízení financovat z 333 milionů korun, které získalo od UNICEF k řešení uprchlické krize. Dosluhující vedení metropole k tomu v pondělí schválilo strategický záměr, který zahrnuje kromě zřízení centra také nábor nových zaměstnanců do vybraných magistrátních odborů.

Přesné datum otevření Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny zatím podle Hřiba není jasné, bude záležet na zajištění nových pracovníků. Koordinátorkou centra je Geti Mubeenová, která předpokládá otevření centra na konci listopadu nebo začátku prosince. Zařízení bude nejprve fungovat ve zkušebním režimu a otevřeno by mělo být nejméně do konce příštího roku.

„Centrum je unikátní tím, že v sobě kombinuje přístup neziskového sektoru a veřejné správy,“ vysvětlila Mubeenová. Náplní pracovníků bude pomoci uprchlíkům v záležitostech ubytování, zajištění školy nebo sociálního a právního poradenství. Koordinátorka dodala, že centrum bude otevřeno všem uprchlíkům. „Nepodmiňujeme cílovou skupinu držením konkrétního typu víza,“ sdělila.

Do Prahy od začátku války na Ukrajině přišlo téměř 100 000 lidí, z toho více než 30 000 dětí. KACPU, které pomáhá uprchlíkům se zařízením povolení k pobytu, zdravotního pojištění a dalšími úkony, za dobu svého fungování odbavilo podle Hřiba asi 113 000 lidí. Někteří uprchlíci v Praze nezůstávají a pokračují dále do jiných regionů nebo například do Německa. KACPU již také kvůli naplněné kapacitě nenabízí bydlení v městských bytech a ubytovnách.