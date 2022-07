EU poprvé dovezla více plynu z USA než z Ruska, Ukrajina začala vyvážet do EU elektřinu

Šéf IEA minulý týden vyzval Evropu, aby se okamžitě připravila na úplné přerušení dodávek ruského plynu během této zimy. Evropské vlády by měly přijmout opatření ke snížení poptávky a ponechat v provozu stárnoucí jaderné elektrárny, uvedl Birol v rozhovoru s listem Financial Times.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter