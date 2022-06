Dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy klesly

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom oznámila, že dodávky ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu přes tranzitní bod Sudža poklesly z pátečních 41,9 milionu metrů krychlových za den na dnešních 41,4 milionu metrů krychlových. Informovala o tom agenura Reuters. Žádost o přepravu plynu přes další velký vstupní bod Sochranivku Ukrajina zamítla, uvedl Gazprom.

Ruský gigant Gazprom v posledních dnech výrazně snížil dodávky plynu zejména do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, což způsobilo prudký nárůst cen.

Šéf Spolkové agentury pro sítě (BNetzA) Klaus Müller ruské omezování dodávek plynu do Německa a Evropy označil za jasnou strategii. „Má nás to zneklidnit a zvýšit ceny,“ řekl s tím, že německá vláda mimo jiné zařizuje další dodávky zkapalněného plynu. BNetzA v dnešní zprávě konstatuje, že situace zůstává napjatá, dodávky plynu do Německa jsou však podle ní stabilní. Gazprom už dříve omezil průtok plynu potrubím Nord Stream 1 na 40 procent jeho maximální kapacity.

Ruská státní plynárenská společnost uvádí, že omezení dodávek si vyžádaly technické důvody, a sice zpoždění při opravě zařízení společnosti Siemens Energy. Podle Gazpromu situaci komplikují sankce, které na Rusko uvalily západní země, protože zařízení se opravuje v Kanadě. Podle německého ministra hospodářství Roberta Habecka jsou ale za kroky Gazpromu politické důvody. Rusko čelí západním sankcím za invazi na Ukrajinu, která začala 24. února.

Potrubím Jamal-Evropa už Gazprom plyn západním směrem nevyváží, dodávky zastavil, když Rusko zavedlo odvetné sankce týkající se společnosti EuRoPol Gaz, která vlastní polskou část plynovodu. Kromě toho Ukrajina v květnu rozhodla, že přestane umožňovat Gazpromu tranzit plynu přes stanici Sochranivka.

Gazprom dnes rovněž oznámil, že od 21. do 28. června pozastaví přepravu plynu oběma větvemi plynovodu Turkstream, jímž zásobuje Turecko respektive jižní a jihovýchodní Evropu. Důvodem jsou podle ruské firmy plánované údržby na plynovodu, s čímž dopředu souhlasily všechny strany.