Aktualizováno: Německá vláda vyhlásila kvůli zásobování plynem stav výstrahy

(AKTUALIZOVÁNO, 10:24) O stavu výstrahy dnes na mimořádné tiskové konferenci informoval ministr hospodářství Robert Habeck. Přímé dopady na domácnosti nové opatření zatím mít nebude, s úpravou cen se zatím nepočítá.

Vláda se ale ještě více zaměří na plnění zásobníků, podle Habecka na nákup plynu do zásoby vláda uvolnila dodatečných 15 miliard eur (371 miliard Kč).

(09:47, původní zpráva) Německo vyhlásí kvůli nejistotě dodávek plynu z Ruska stav ohrožení, který je druhým ze tří varovných stupňů. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura Reuters. Německý ministr hospodářství Robert Habeck chce dnes v 10:00 vystoupit s prohlášením k bezpečnosti zásobování energiemi. V Německu už od konce března platí stupeň včasného varování, což je první krizový stupeň.

Zatímco v případě včasného varování žádné přímé dopady na odběratele nejsou, u druhého stupně se sice mění mechanismy zajišťování zásobovací bezpečnosti, nadále se ale počítá s tím, že není nutné přijímat netržní opatření.

Ve druhém stupni se dodavatelské společnosti snaží situaci zmírnit mimo jiné větší flexibilitou nákupu plynu, využíváním zásobníků či optimalizací toku plynu.

Ministerstvo hospodářství druhý stupeň hodnotí jako situaci, kdy dochází k přerušování dodávek plynu či je po plynu mimořádně vysoká poptávka.

#BREAKING German Economy Minister Robert Habeck will declare the alarm stage of the emergency gas plan on Thursday morning, government sources have told dpa pic.twitter.com/fQ8Kb5WxAP