EU je vícerychlostní, všichni by však měli mít možnost spolupráce, řekla Merkelová v Praze

Francouzský prezident Emmanuel Macron se v pátek vpodvečer na Pražském hradě setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Macron přijel na svoji první oficiální návštěvu Česka ze Slovenska, a to u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. Během večera se setká i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Už dřívě během dne s Babišem v Praze jednala i německá kancléřka Angela Merkelová.

Pro Merkelovou byla dnešní cesta do Prahy první oficiální návštěvou Česka po zahájení jejího čtvrtého funkčního období v čele německé vlády.

Evropská unie je už nyní vícerychlostní a nemůže pořád čekat, až se do spolupráce zapojí všech 27 členských států, řekla pak na tiskové konferenci v Praze. Podle ní musí ale pro všechny členy zůstat otevřena možnost účastnit se.

Merkelová reagovala na Macronovo vyjádření, že by žádný členský stát neměl mít možnost blokovat ostatní, kteří chtějí rozvíjet Evropu. "Už dnes máme Evropu různých rychlostí. Například ČR ještě nemá euro a Slovensko už ho má (...) . Podporuji to, že nemůžeme vždy čekat na to, až bude všech 27 členských států spolupracovat. Důležité ale je, aby spolupráce byla otevřena ve všech oblastech. Nesmí existovat nějaká uzavřená skupina," uvedla německá spolková kancléřka.

Země visegrádské čtyřky, kterou tvoří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko, vystupují v EU v mnoha záležitostech společně. Často mají odlišný postoj než západní státy.

Podle Babiše není rozdělování sedmadvacítky na země V4 a ostatní správné. Předseda české vlády nesouhlasí s opakováním tvrzení, že visegrádské státy jsou "někde mimo". Zdůraznil, že ČR je proevropsky orientovaná. Babiš dodal, že pokud je kritický k evropskému rozpočtu, neznamená to, že by vystupoval proti společné Evropě. "Máme zájem, aby Evropa fungovala, aby nebyla rozdělená a společně jsme řešili problémy. Rozdělování na V4 a zbytek není správné a není podle mého názoru ani pravda," řekl český premiér.

Míní, že by EU měla řešit hlavně třeba otázku Schengenu a co nejdřív by do společného evropského prostoru měla zapojit Chorvatsko a Bulharsko.

Babiš chválil ekonomickou spolupráci s německými firmami, které v ČR investovaly nejen do výroby, ale i do vědy a výzkumu. Také německá kancléřka zmínila úzkou spolupráci a vzájemný obchod za desítky miliard eur.

Během jednání německé kancléřky s českým premiérem se v Gogolově ulici poblíž Kramářovy vily sešly asi dvě desítky podporovatelů Merkelové. Měli s sebou vlajky EU a transparent s nápisem "Yes to Europe, no to nationalism". Pár metrů od nich stála zhruba stejně početná skupina odpůrců političky s českou vlajkou.

Evropa musí zůstat jednotná, zdůraznil Macron

"Přeji si, aby ČR a Francie spolupracovaly v Evropě, aby ukázaly, že tady neexistuje rozdělení mezi východem a západem, je tady jedna jediná Evropa. Právě pokud budeme jednotní, tak se nám podaří přinášet konkrétní řešení v oblasti investic, podaří se nám zvýšit konkurenceschopnost Evropy v oblasti obrany, ekologie," řekl pak večer během návštěvy Prahy Macron.

Evropská spolupráce v obraně, k níž se Česko dlouhodobě hlásí, bude jedním z témat jednání Babiše s Macronem, "Věřím v Evropu, která nás bude více chránit, která bude svrchovanější. Je třeba, aby Evropa chránila své obyvatele, aby nespoléhala na tu či onu velmoc," řekl francouzský prezident.

Macron a Babiš také ocenili dlouhodobou spolupráci mezi oběma státy. Mluvili o jejím prohloubení zejména v digitalizaci nebo vědě a výzkumu.

Významná je podle nich i kulturní spolupráce, na kterou chce Babiš poukázat v sobotu. "Chtěl bych ukázat největší sbírku, kterou tu máme, asi i v Evropě. Je to sbírka, kterou zakoupil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1923," řekl český premiér.

Československý stát zakoupil francouzskou sbírku s díly Clauda Moneta, Augusta Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Pabla Picassa či Georgese Braqa pro Národní galerii před 95 lety za tehdejších šest milionů korun. Dnes má hodnotu přibližně 45 miliard korun.

Macron zůstává v Praze do soboty, i když žádné další oficiální vystoupení neplánuje. Čeká ho prohlídka města s Babišem a podle rozhlasové stanice Frekvence 1 by měl navštívit také Museum Kampa. V sobotu Macron z Česka odlétá do Istanbulu, kde bude jednat s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o konfliktu v Sýrii.