Nobelovu cenu za literaturu letos získala Annie Ernauxová

Fotografie, knihy, písně, rozhlas, televizi a desítky let reklam a novinových titulků staví autorka do kontrastu se svými vnitřními zápasy a deníkovými záznamy, které si po šest desetiletí vedla. Z minulosti zároveň vyvozuje předpovědi budoucnosti. Vystudovala učitelství a moderní literaturu a její díla se ve Francii zařadila mezi současnou klasiku.

Jak dnes ve Stockholmu oznámila Švédská akademie, Ernauxová dostala ocenění za to, s jakou precizností a odvahou ve svých literárních textech zkoumá lidskou paměť.

„Takovou autobiografii jste ještě nečetli. Roky jsou závažnou, smělou knihou, Hledáním ztraceného času našeho věku, v němž vládnou média a konzumerismus, knihou platnou pro současnou dobu totálního zbožního fetišismu,“ cituje nakladatelství Host, které Roky vydalo česky, recenzi The New York Times. Roky jsou teprve druhým titulem od Annie Ernauxové v českém překladu. V devadesátých letech si čeští čtenáři ještě mohli přečíst novely Místo a Obyčejná žena. Texty zachycují příběh autorčiných rodičů, zároveň jsou svědectvím o rodině v souvislostech dvacátého století.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL