Emír se neurazil. Z Česka odletěl, protože Brusel nesouhlasil s jeho účastí na summitu

Katarský emír Tamim bin Hamad Sání ve středu večer odletěl z Česka. Důvodem bylo, že Brusel neodsouhlasil, aby se stal účastníkem dnešního neformálního summitu evropských zemí.

Podle Deníku N, který na odjezd emíra upozornil, odcestoval do Londýna. Informaci potvrdil ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák

Vládce Kataru do Česka přiletěl v úterý, ve středu jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem a odpoledne s premiérem Petrem Fialou (ODS). Setkání se zúčastnilo i několik ministrů. Čeští politici s emírem jednali především o ekonomických otázkách. Mluvili o případných dodávkách zemního plynu do ČR. Emír měl v Česku zůstat do dneška a využít své návštěvy Prahy k setkání s účastníky summitu.

Podle Jindráka si původně katarská delegace myslela, že emír bude přizván k části programu summitu, což ale Brusel neodsouhlasil. Ředitel hradní diplomacie odmítl, že by se emír „urazil“. Zdůraznil, že bilaterální schůzka se Zemanem se uskutečnila v přátelské atmosféře a označil ji za skvělou. „Emír nechtěl dále v Praze zůstávat, protože mu bylo Bruselem přes úřad vlády definitivně potvrzeno, že nemůže být řádnou součástí dnešního summitu,“ poznamenal Jindrák.

Katarský emír Tamim bin Hamad Sání se setkal s prezidentem Milošem Zemanem | zdroj: Profimedia

Vyhodnotil si tak podle něj, že je pro něj efektivnější, aby se s jednotlivými státníky sešel individuálně při jiné příležitosti. Jindrák zdůraznil, že o účasti nerozhodovala česká strana, protože organizátorem summitu je předseda Evropské rady Charles Michel.

Premiérové zasedání Evropského politického společenství

Dnešního neformálního zasedání Evropského politického společenství se na Pražském hradě zúčastní přes čtyři desítky státníků z celé Evropy. Pozvánku vedle států EU dostalo 17 dalších zemí včetně Británie, Ukrajiny či Turecka. V pátek pak na historicky první schůzku lídrů Evropy v tomto formátu naváže neformální summit EU.

Vedle hlav unijních zemí do Prahy zavítá britská premiérka Liz Trussová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či lídři balkánských a postsovětských zemí. Po úvodním projevu premiéra Petra Fialy (ODS) promluví ke kolegům čtveřice mimounijních vůdců včetně Trussové a na dálku se s nimi spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Poté politici usednou ke kulatým stolům, u nichž proberou dva okruhy témat. Prvním bude mír a bezpečnost, druhým ekonomika, energie a klima.

Bezpečnost a doprovod účastníků unijního summitu zajistí stovky policistů z Prahy a z celé republiky, pravděpodobně se zúčastní i armáda. Dopravní uzavírky v plánu nejsou, od úterý do soboty je uzavřen celý areál Hradu.

I Borrell vysílá signály

Setkáním v Praze vysílá Evropa signál Rusku, řekl dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Cílem je podle něj Moskvu dál izolovat, k čemuž přispívá i další, osmý balík unijních sankcí oznámený ve středu. Účinky omezení nicméně nepřijdou ze dne na den, řekl Borrell novinářům.

„(Ruský prezident Vladimir) Putin kvůli sankcím zítra válku nezastaví,“ řekl Borrell. Podle něho ale Kreml pocítí například dopady na výrobu civilních i vojenských technologií. Sankční opatření, která dnes formálně schválí členské země, se týkají zavedení cenového stropu na ruskou ropu, zákazu vývozu některých strategických technologií do Ruska či dovozu ruských produktů, jako je ocel, dřevo či cigarety.

„Neznamená to, že chceme Rusko izolovat navždycky, ale tohle Rusko nezačleníme. Jsme tu, abychom Rusku vyslali signály,“ řekl Borrell k setkání lídrů evropských i unijních států.