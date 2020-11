Neodkládejte vánoční nákupy, zásoby se tenčí, tvrdí prodejci

Lidé by letos více než kdy jindy měli myslet na včasné objednání vánočních dárků z internetových obchodů. Prodejci vzhledem k šířícímu se koronaviru očekávají ještě vyšší zájem o on-line nákupy než obvykle. Ze stejného důvodu ovšem mohou být vyčerpány zásoby některého zboží. Týkat se to může notebooků, herních konzolí nebo domácích spotřebičů.

Jak vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci, e-shopy už nyní evidují vyšší poptávku po některém zboží. Mall.cz podle své mluvčí Pavly Hobíkové už měsíc vidí rostoucí prodeje hraček, stavebnic a parfémů. Značí to podle ní to, že část zákazníků začala dárky řešit s předstihem. Většina Čechů je při výběru dárků podle ní konzervativní a i letos se přikloní ke klasickým trendům, jakými jsou právě hračky, elektronika, šperky a oblečení. Ve spojitosti s pandemií podle ní lidé budou poptávat různé roboty do domácnosti nebo domácí fitness vybavení. "Ve vyhledávání se také objevují domácí vinotéky nebo sauny," uvedla.

Dostupnost zboží v některých kategoriích se podle Hobíkové zhoršuje. Týká se to hlavně notebooků a příslušenství. "Vykupujeme vše, co na trh dorazí a je volné v distribuci. Vzhledem k dopadům pandemie na asijskou produkci je jasné, že u některého sortimentu ale dojde k výpadkům. Kvůli nedostupnosti některých komponent nám nyní dodavatelé hlásí přesun dodávek z listopadu až na začátek příštího roku. Zlepšení proto můžeme očekávat až v lednu nebo únoru," dodala.

Společnost Alza.cz podle své mluvčí Daniely Chovancové v posledních týdnech zaznamenala růst poptávky po sportovním vybavení, čtečkách, elektronických, audio i klasických knihách a deskových hrách. Lidé se již také shánějí po nových verzí herních konzolí. "Obě verze PlayStation 5 jsou z předobjednávek na 19. listopadu vyprodané a další dodávku očekáváme až v únoru. Předobjednávky na Xbox Series X|S se spouštěly o něco později a levnější z nich Xbox Series S by měla být dostupná ještě pro všechny zákazníky, kteří si ji nyní objednají. U výkonnější Xbox Series X děláme vše pro to, abychom uspokojili většinu zákazníků hned 10. listopadu. Pravděpodobně se ale nedostane úplně na všechny. Podle aktuálních informací by ale následující dodávky měly být už koncem listopadu, je tak velká šance, že by je zákazníci měli dostat do Vánoc," popsala Chovancová.

Elektro prodejce Datart čeká velký zájem o herní konzole, drony, domácí kina, čtečky a nositelnou elektroniku vhodnou pro sportování, uvedla mluvčí Datartu Eva Kočicová. Každoročně vysoká podle ní zůstává poptávka po mobilních telefonech, tabletech, robotických vysavačích, kávovarech a výrobcích z oblasti péče o tělo a vlasy. Také podle Kočicové se zásoby některých produktů tenčí a dodávky se zpožďují. Nelze tak zaručit dostupnost například kuchyňských robotů, notebooků nebo herních konzolí, dodala.

Vánoční sezona by letos mohla celoroční obrat e-shopů zvednout až o 30 procent v porovnání s loňskem. Tento scénář se dá očekávat navzdory tomu, že lidé budou pravděpodobně na dárcích více šetřit, vyplynulo z nedávných datových analýz a statistických předpokladů nákupního rádce Heureka.cz.