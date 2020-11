Jak vysvětlit Trumpovi, že prohrál? Poradci si s tím neví rady

MAGAZÍN - Zprávy autor: ave

Vědí, že prohrál, nikdo ale nechce králi Learovi nebo šílenému králi Jiřímu otevřeně říct, že přišel o říši, říká o poměrech v Bílém domě republikán, který je v kontaktu s prezidentovými lidmi.

Obhájce prezidentství Donald Trump je odhodlán pokračovat v právních bitvách o výsledek a trvá na tom, že má šanci svého demokratického rivala Joea Bidena porazit.

Trump označil za volby 'ukradené' a svého vyzyvatele varoval, aby se neprohlašoval za vítěze, jinak udělá to samé.

"Joe Biden by se neměl chybně prohlašovat za vítěze hlasování. Stejnou věc bych mohl tvrdit i já. Soudní řízení teprve začínají," napsal prezident na Twitteru.

Své poradce a vlivné republikány pak prezident vyzval, aby se za něj veřejně postavili.

Trumpovi poradci však v uplynulých dvou dnech s prezidentem soukromě hovořili také o tom, jak by se měl zachovat, pokud by prohrál, píše v sobotu deník The Washington Post s odvoláním na dva nejmenované zdroje z Trumpova okolí.

Porážku neuzná

Někteří republikáni se zasazují o to, aby se Trump veřejně zavázal k pokojnému předání moci, pokud Biden získá většinu volitelů. Jeden vysoce postavený představitel Trumpovy kampaně však zmínil, že v rozhovorech nepadla řeč o projevu, v němž by Trump uznal prohru.

Podle Trumpových lidí prezident neuzná porážku tradičním způsobem, tedy zdvořilým a velkorysým projevem, který se stal tradicí i po těch nejtvrdších soubojích o Bílý dům. Naopak, pokud Trump prohraje, bude podle zdrojů dál opakovat, že mu byly volby ukradeny.

Už v den voleb se Trump některým poradcům svěřil, že to bude obtížná bitvu, která mu však stojí za to. Někteří lidé v prezidentově okolí se jej snažili uklidnit a soukromě mu sdělit to, co se podle mnohých z nich jeví jako stále pravděpodobnější: že o Bílý dům přijde. Prezident přitom dal veřejně najevo, že prohru by nenesl lehce.

Poté, co Trump ve čtvrtek na briefingu v Bílém domě rozezleně zpochybnil legitimitu volebních výsledků, poradci ho v pátek nabádali, aby vydal odměřenější prohlášení a aby se zdržel veřejných výstupů.

Jak mu to jen říct?

Páteční prohlášení vydané Trumpovou kampaní vyzvalo k "plné transparentnosti veškerého sčítání a volebního ověřování". Trump v něm zároveň uvedl, že už nejde o jedny konkrétní volby se slovy "nikdy za vás a za náš národ nepřestanu bojovat".

Nejmenovaný zdroj, který má blízko k Trumpově kampani, prohlášení označil za malý krůček od vzdoru směřující k možné prohře.

Trump celý týden podle zdrojů z Bílého domu jedná s řadou dlouholetých poradců a spojenců, včetně své bývalé poradkyně Kellyanne Conwayové, osobního právníka Rudyho Giulianiho, svého zetě a poradce Jareda Kushnera, viceprezidenta Mikea Pence, šéfky Republikánské strany Ronny McDanielové, personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse, jeho předchůdce Reince Priebuse a členů své kampaně.

Trumpovi spojenci jsou rozdělení na dvě skupiny. Jedna v čele s prezidentem a jeho rodinou stále věří ve vítězství a v to, že má smysl bojovat, zatímco ta druhá, větší skupina poradců a republikánských představitelů se domnívá, že prezidentský úřad Trumpovi vyklouzl z rukou.

I ti, kteří se ale nyní mají za to, že Bidenovo vítězství je takřka hotová věc, se potýkají s tím, jak to prezidentovi sdělit.

"Vědí, že prohrál, nikdo ale patrně nechce králi Learovi či šílenému králi Jiřímu říct, že přišel o říši,"řekl jeden nejmenovaný republikán, který je v pravidelném kontaktu s Bílým domem.

Podporujte svého šerifa

Většinu pátku tak prezident strávil v Oválné pracovně, kde sledoval průběžné volební výsledky v televizi a volal svým spojencům a poradcům, které prosil "bojujte a braňte mě," sdělil zdroj listu Washington Post, který je s obsahem rozhovorů seznámen.

Trumpův zeť Kushner ve čtvrtek a v pátek obvolával spojence, aby jim řekl, že Trumpova kampaň vyslala právní týmy do všech států, o které bojuje, a zároveň jim popsal, jak kampaň pohlíží na průběžné výsledky a jaké jsou podle ní cesty k vítězství. Zdroj, který s Kushnerem hovořil, však uvedl, že působil podnikatelským dojmem, kampaň si podle něj patrně uvědomila realitu možné prohry.

Prezidentovy dospělé děti se podle zdroje, který s Trumpem hovořil ve čtvrtek, zdály být popuzenější možností prohry než sám prezident. Trumpovi nejstarší synové Donald Trump mladší a Eric v tentýž den na twitteru obvinili republikány, že Trumpa málo veřejně obhajují. Po výzvě Trumpovy rodiny zřídila jeho kampaň horkou linku, na níž mohou lidé hlásit podezření z volebních podvodů.

Volební štáb nakonec rozhodl, že Trumpův poradce David Bossie, který však není právník, povede snahy zpochybnit výsledky v několika klíčových státech. Bossie na žádost o komentář nereagoval. Vzhledem k tomu, že osočování z podvodů již začalo, se přitom někteří poradci domnívají, že Trumpova kampaň a zejména Kushner se měli po právní stránce lépe připravit.

Poradci zároveň uvedli, že současná právní strategie je více o reklamě než o politice. Jeden vrchní poradce WP sdělil, že nepanuje shoda v tom, zda jde o dlouhodobou strategii, nebo pouze o snahu překonat několik dní, dokud nebude prezident více duševně připraven posunout se dál.

Ukradli mu to!

Někteří poradci hovořili o tom, že prezident by v případě prohry mohl odejít středem, nikoli jako poražený. Útěchou by mu podle nich mohla být skutečnost, že navzdory pandemii předčil očekávání, nejspíše pomohl republikánům v Senátu obhájit většinu a pomohl jim získat nová křesla ve Sněmovně reprezentantů.

Podle většiny lidí z Trumpova okolí není pravděpodobné, že by prezident v případě prohry Bílý dům odmítl opustit, jak se obávají demokraté. Jeden Trumpův spojenec takovou možnost přitom označil za "liberální blouznění". Věří naopak, že Trump nakonec Bílý dům opustí, aniž by porážku přímo přiznal.

Jeden republikán se zasmál, když si představil, jak bude situace vypadat za půl roku až bude Biden bude prezidentem a Trump bude pořád tvrdit "ukradli mi to".