EU zavede cla na zboží z USA za 90 miliard, pocítit to můžeme i my

Evropská unie zavádí cla na dovoz zboží ze Spojených států v odvetě za podporu, kterou Washington poskytoval výrobci letadel Boeing. Cla v celkovém ročním objemu čtyř miliard dolarů (téměř 90 miliard Kč) začne evropský blok vybírat od úterý.

O zavedení cel informoval po pondělní videokonferenci ministrů obchodu místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Většina ministrů přitom dala najevo, že jejich státy doufají po zvolení nového amerického prezidenta ve zlepšení obchodních vztahů.

Podle Dombrovskise je unie připravena vyjednávat o zrušení cel. To ale jen v případě, že nová americká vláda zruší cla, která zavedla v reakci na evropskou podporu firmě Airbus. "Vyzýváme Spojené státy, aby souhlasily s oboustranným zrušením těchto odvetných opatření," řekl Dombrovskis," podle něhož je unie v případě odezvy z USA připravena cla zrušit okamžitě.

Evropská cla jsou zatím posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc výrobcům letadel, který se táhne už 16 let. Spojené státy už dříve zavedly cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Světová obchodní organizace (WTO) koncem října povolila také celní odvetu ze strany EU vztahující se na podporu, kterou Washington poskytoval Boeingu.

Evropský blok sáhl k odvetným clům přesto, že minulý týden byl novým americkým prezidentem zvolen kandidát Demokratické strany Joe Biden. Od něj si unie slibuje zlepšení obchodních vztahů ve srovnání s jeho končícím předchůdcem Donaldem Trumpem.

Společnost Boeing reagovala, že ji rozhodnutí EU uvalit cla překvapilo a zklamalo. Zároveň vyzvala Evropskou komisi a Airbus ke snaze o vyřešení tohoto obchodního sporu. Americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer minulý měsíc varoval, že jakákoliv cla od EU si vynutí reakci USA, tvrdou odvetou následně pohrozil také prezident Donald Trump. Washington by například mohl zvýšit cla na sýry, olivy a whisky z EU. Trumpova administrativa tvrdí, že cla ze strany EU jsou neoprávněná, protože státní podpora, které se rozhodnutí WTO týká, již byla odstraněna.

Cla mohou zdražit některé potraviny a lihoviny, ale i součásti letadel a stavební stroje

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek se domnívá, že nová cla mohou zdražit některé potraviny a alkoholické nápoje. "Nejde ale v žádném případě o zásadní změnu a zda skutečně ke zdražení dojde, bude také záležet na obchodní politice prodejců. Až na výjimky se z USA nedovážejí potraviny, které by neměly alternativu dovozu z jiné části světa," uvedl.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli řekl, že pondělní hlasování lídrů unijních zemí o zavedení nových cel na dovoz zboží z USA by mělo vzít v potaz právě i výsledky amerických voleb. On sám by rozhodnutí nechal na začátek příštího roku, až začne fungovat nová americká administrativa. Podle Petříčka jde o ekonomicky citlivé téma a Bidenův příchod by mohl přispět ke zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy.

Podle německého ministra hospodářství Petera Altmaiera, který videokonferenci předsedal, většina států doufá v oživení vztahů s tradičním zaoceánským partnerem. Od Bidenovy administrativy si slibují návrat k multilaterálnímu uspořádání světového obchodu nebo účinnější vyjednávání o reformě WTO. Odvetná cla EU jsou však logickým krokem, prohlásil Altmaier.

Cla se s největší pravděpodobností dotknou amerických letadel a jejich součástí, dále ovoce, ořechů a dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží, od stavebních strojů až po stoly pro kasina.

"Unijní clo má naštěstí zatížit hlavně to americké zboží, které nepředstavuje významné položky českého dovozu. Pocítit bychom ale mohli clo na součásti amerických letadel, stavební stroje a některé lihoviny," odhadl možný dopad na ceny dovozu zboží zpoza Atlantiku Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vyzval na ministerské videokonferenci Evropskou komisi, aby usilovala o smírné řešení sporu. Stejně jako Petříčekl doufá také on v návaznosti na výsledek prezidentských voleb v upevnění spolupráce, podporu multilaterálních struktur včetně WTO a v dlouhodobějším výhledu i ve sjednání ambiciózní obchodní dohody mezi EU a USA. "Spojené státy jsou naším klíčovým partnerem, se kterým bychom měli usilovat o spolupráci v celé řadě oblastí, včetně nových technologií (například kyberbezpečnost, 5G či umělá inteligence). Bez USA se neobejdeme ani v hledání řešení globálních problémů," uvedl Havlíček.

Také Svaz průmyslu a dopravy preferuje, aby EU se zavedením cel vyčkala do doby, než se Bidenova administrativa ujme funkce.