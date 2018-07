Dva kohouti na jednom smetišti

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

TOP 09 by ráda zpátky na vrchol. Zatím to ale vypadá, že uvnitř strany panují rozepře, které se projevují i navenek. Hlavní odpovědnost za budoucí úspěch či neúspěch ponese její předseda Jiří Pospíšil, který se coby politik spojený s Plzní rozhodl stát pražským primátorem.

Bývala doba, kdy se TOP 09 mohla pochlubit třetím největším počtem poslanců v dolní komoře. To už delší čas neplatí. Aktuálně balancuje na hraně existence, a aby toho nebylo málo, její dva poslanci, zakladatelé a bývalí předsedové Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek kritizují europoslance a současného předsedu strany Jiřího Pospíšila za to, že v Českém rozhlase vyjádřil souhlas s postojem premiéra Andreje Babiše.

Ten odmítl žádost italského předsedy vlády Giuseppa Conteho adresovanou premiérům zemí Evropské unie, aby se EU postarala o 450 migrantů, kteří se vylodili v Itálii. Kalousek k tomu na Twitteru napsal: "J. Pospíšil pochválil A. Babiše za postoj k žádosti italské vlády. Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit. Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP 09."

V podobném duchu se na Facebooku vyjádřil i Karel Schwarzenberg. Upozornil na to, že TOP 09 byla jím a Miroslavem Kalouskem založena jako strana, která se od ostatních liší tím, že své zásady nebude přizpůsobovat politické situaci.

Někdejší ministr zahraničních věcí zdůraznil: "Postoj vlády k prosbě italského premiéra je za prvé hloupý, za druhé nelidský a za třetí příčící se našim zásadám, které staví na našem židovsko-křesťanském duchovním dědictví. Souhlas s naší vládou za její obojaký postoj, vstřícnost v Bruselu a zároveň zamítání všeho v Praze, je pro nás nepřípustný. Je mi líto, že si někteří i vysoce postavení představitelé naší strany toto neuvědomují."

Pnutí mezi starým a novým

V TOP 09 tak zjevně doutná konflikt, jinak by oba bývalí šéfové strany a otcové zakladatelé zřejmě neměli tendenci proti Pospíšilovi brojit a celou věc řešit veřejně. Normální by bylo vyříkat si to uvnitř strany a dojít ke konsensu, který se následně bude zastávat navenek. Případně konstatovat, že šlo o nedorozumění.

Takhle však Kalousek se Schwarzenbergem na vše jenom upozornili, a dali tak najevo, že ve straně existují nejen ideové rozepře, ale i pnutí mezi starým a novým vedením. Schwarzenberg přitom Pospíšila nepřímo obvinil z toho, že se zpronevěřil tomu, s čím se TOP 09 zakládala: Stranické zásady přizpůsobil politické situaci. To je docela silné nařčení.

Zlí jazykové by k tomu mohli dodat: Nejenom, že Pospíšil přivandroval z ODS, stal se členem strany několik týdnů před tím, než kandidoval na předsedu, TOP 09 šéfuje coby europoslanec z Bruselu a Štrasburku, ale ještě se svými výroky dostává do konfliktu s těmi, kdo stranu založili.

Topku tohle vytahování vnitřních sporů na sociálních sítích poškozuje a vzbuzuje pochybnosti, nakolik za Pospíšilem strana jako taková stojí. Ve výsledku to podkopává snahu předsedy a dalších stranických představitelů vrátit topku zpátky na vrchol. TOP 09 totiž v červnu zveřejnila video a rozjela letní kampaň s názvem BACK2TOP: Zpátky k Topce, zpátky na vrchol.

Každý metr, každá vteřina

Kromě Pospíšila se ve spotu objevila i první místopředsedkyně strany a poslankyně Markéta Pekarová Adamová, místopředseda Marek Ženíšek, poslanec Dominik Feri a europoslanec Luděk Niedermayer. To má být asi nová výkladní skříň TOP 09. Není náhoda, že v ní chybí Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, tedy lidé, kteří stranu nejprve dovedli na vrchol, a poté s ní zase pěkně sešli dolů.

V klipu pateticky a odhodlaně zaznívá: "Je to výzva. Každý metr, každá vteřina vynaložená na cestu vzhůru se počítá. Není to vždy snadné, avšak jsme zde proto, abychom bojovali. Za své sny, za demokracii, za Vaši důvěru. Nastal čas vydat se na cestu zpátky. Zpátky k Topce, zpátky na vrchol. Jsme TOP 09 a postavíme se za Vás!" Deklarované úsilí stranu povznést zní až trochu budovatelsky, hlavně však v uvedených větách schází jakýkoli obsah, pouze duní prázdnotou.

Zatím nevíme, jak Pospíšil a spol. stranu hodlají na vrchol vrátit. Jistým vodítkem by mohly být komunální volby v Praze, kde se TOP 09 chystá kandidovat společně s hnutím STAN a ve spolupráci s lidovci, Bursíkovým LESem a Demokraty Jana Kasla pod označením Spojené síly pro Prahu. Pospíšil je jejich kandidátem na primátora.

Není jasné, proč zrovna on, když je spojený především s Plzní a Plzeňským krajem, případně jako europoslanec s Bruselem. Za Plzeňský kraj byl čtyřikrát zvolen do Poslanecké sněmovny. V Plzni také působil jako děkan Právnické fakulty ZČU.

Na webové stránce Spojených sil pro Prahu se o předsedovi TOP 09 píše: "Stará se o Muzeum Kampa a Werichovu vilu, je předsedou správní rady nadace Jana a Medy Mládkových. Bydlí v Praze a v rámci práce pendluje mezi Prahou, Bruselem a Štrasburkem."

Z Plzně do Prahy se zastávkou v Bruselu

Ve snaze vyzdvihnout Pospíšilovu vazbu na Prahu tam ale zapomněli zmínit jednu významnou maličkost: totiž že bývalý kandidát na předsedu ODS byl dlouholetým krajským zastupitelem v Plzeňském kraji, a to až donedávna. Poprvé byl členem zastupitelstva v letech 2000 až 2004 a poté od roku 2012. Naposledy jím byl zvolen v roce 2016 a post zastupitele musel zastávat až do ledna 2018, kdy na jeho místo nastoupil náhradník na kandidátce Jaroslav Lobkowicz.

Třešničkou pro dokreslení celé situace je, že pro kandidaturu do krajského zastupitelstva musí mít dotyčný trvalé bydliště v příslušném kraji a pro kandidaturu do zastupitelstva zase v příslušném městě. Pospíšil tedy možná bydlí v Praze, ale kdovíjak to měl s trvalým bydlištěm.

Z jeho primátorské mise tak až moc čouhá účelovost a také zoufalství TOP 09, která zřejmě nikoho lepšího než Pospíšila nemá a sází na jeho popularitu. A možná by také ráda svého předsedu dostala zpátky do České republiky. Kdyby se Pospíšil primátorem stal, měl by důvod vzdát se postu europoslance a vrátit se do Prahy. A koneckonců by byl i více vidět jako stranický předseda a měl by větší šanci vystoupit z Kalouskova stínu.

Problém Pospíšila je však podobný jako ten Kalouskův. Je už příliš profláknutý a jeho záruční doba minula. Nemá sice tak špatnou pověst jako bývalý předseda topky, ale již moc dlouho slouží jako univerzální kandidát kamkoliv, a navíc oproti Kalouskovi není tak šikovný rétor a nemá takovou schopnost zaujmout.

Na facebookové stránce TOP 09 se Pospíšilovi vkládá do úst věta: "Naděje a pozitivum. To jsou ústřední témata naší právě probíhající letní kampaně BACK2TOP (Zpátky k Topce, zpátky na vrchol.)." Pospíšil v čele topky a pražské kandidátky možná vzbuzuje naděje a působí pozitivně, ovšem asi jen do té doby, než se spočítají hlasy voličů. Předseda TOP 09 totiž se svojí postupující politickou kariérou ztrácí důvěryhodnost, a to i bez útoků Kalouska a Schwarzenberga.