Začátek konce. Billa vyprodává zboží, které potřebujete s obrovskými slevami

19. 7. 2025 – 6:43 | Magazín | Anna Pecena

Kdyby měla přijít apokalypsa, můžete se na ni vybavit v Bille, která tenhle týden zlevnila řadu produktů.

Odborníci tvrdí, že takhle silné akční ceny tu nebyly dlouho. Aktuální leták Billa (platný od 16. do 22. července 2025) přináší doslova explozi slev – a to včetně piva, melounů, masa i mléčných výrobků! Pokud jste si mysleli, že půjdete na nákup jen pro chleba… připravte se, že si odnesete plný vozík!

Melounová bomba a maso za babku

Vodní meloun bez pecek za 16,90 Kč za kilo? Ne, to není chyba v tisku. Sleva činí celých 58 %, a to z něj dělá letní hit číslo jedna. Vepřová plec bez kosti k tomu za 79,90 Kč za kilo – sleva 55 % oproti běžné ceně. A k tomu třeba banány za 19,90 Kč nebo bílé hrozny v balení 500 g za 39,90 Kč. Ceny klesly tak hluboko, že na to nestačí ani podpalubí Titaniku.

Leták jasně ukazuje: kdo teď nenakoupí, ten prohrává. Hlavně maso a ovoce tvoří základ každého letního pikniku nebo víkendového grilování. A Billa evidentně sází na to, že Češi si rádi udělají radost, pokud za to neutratí půl výplaty.

Mléčné laviny a porážky běžných cen

Mlékárenská sekce se v Bille změnila v lavinu slev. Trvanlivé mléko Kunín 1,5 % se prodává za 11,90 Kč, což je sleva přes 50 %. Podobně padají ceny u jogurtů, sýrů a smetan. To, co dřív stálo stovku, se teď vejde do padesátikoruny. Navíc se k tomu přidávají pravidelné víkendové akce a zlevněné privátní značky.

Billa se evidentně rozhodla přitlačit na pilu. Proč? Letní sezóna je ostrý konkurenční boj. A s takovou nabídkou má šanci přetáhnout zákazníky i od sousedních obchodních řetězců.

Tip: Jak z toho vytěžit maximum

Leták od 16. 7. je nabitý, ale nejvíc z něj vytěží ti, kteří se nebojí plánovat. Tři rady:

Sledujte středeční výdej letáků – vycházejí pravidelně a přinášejí nové vlny slev.

Využijte BILLA Bonus Club – slevy, kupóny a věrnostní výhody.

Kombinujte akce – když spojíte slevy na ovoce, maso a mléčné výrobky, ušetříte stovky.

Závěr? Billa jede naplno. A vy můžete taky, pokud víte, kdy a kam jít. Týdenní leták je váš tajný zbraňový arzenál. Neignorujte ho. Vyplatí se.