Drama nekončí! Tentokrát budou u soudu válčit Soukup a Dopita

4. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Sotva se na chvíli dokydal hnůj ve sporu s Agátou, nadchází čas kydat s jejím manželem.

Kdyby se v rodině známé influencerky Agáty Hanychové najednou všichni udobřili a všichni bývalí partneři a bývalé partnerky by zanechali minulost minulostí, objem textu na českém bulvárním internetu by najednou spadl asi tak na polovinu. Jenže ono to nevypadá, že by se situace snad měla kdy uklidnit a o čem psát tak nejspíš bude až do alelujá.

O pozornost se tentokrát nepostarala samotná věčná rebelka Agáta, ale její manžel, Miroslav Dopita. Ten se totiž ve sporu své ženy s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem také angažuje víc než dost, a jednou dokonce pěstmi: Však si určitě vzpomenete na bitku z loňského září, při níž se oba pánové servali na pozemku Hanychové a Soukup dostal zle naloženo.

Držkobití má vcelku očekávatelnou dohru a z obou stran pršela trestní oznámení a žaloby, kterými se teď musí postupně prokousávat soudy.

Jak to přesně tenkrát bylo, nebudeme soudit, však od toho jsou odborníci. Soukup měl vstoupit na pozemek bývalé partnerky a dožadovat se nápravy domnělé urážky fyzickým napadením Dopity, od něhož ale obratem dostal zásadně přes ústa.

Soukup zase tvrdí, že všechno bylo zinscenované a Dopita na něj narafičil past: „Už je nařízený soud s Dopitou. Já ho zažaloval, protože lže a zinscenoval neuvěřitelnou věc. Budeme mít spor s Dopitovou a Dopitou, za což jsem rád, protože s ním mám nevyřízené účty,“ pronesl Soukup ve svém placeném podcastu.

„Je to občanskoprávní žaloba. Žaluje mě za domnělou pomluvu,“ reagoval Dopita pro eXtra.cz. Slyšení by mělo proběhnout začátkem července.

Jde samozřejmě o dohru již zmíněné bitky, okolo níž stále panuje řada nejasností: Přivolaná policie totiž nejdřív přišla se závěrem, že Soukup neměl na pozemku Hanychové co dělat, později ale policie připustila, že to vypadá, jako že Hanychová či Dopita Soukupovi neumožnili odejít a tím se dopustili záměrného zadržování. Což mimochodem není trestný čin, jen přestupek. A závěr policie nemá prakticky žádnou právní hodnotu, tu má až závěr úřadu či soudu.

Dopita to tak či tak popírá: „Tohle je naprosto mimo. Nic z toho se nestalo. Budu to řešit a budu trvat na soudním projednání. Tohle je principiální věc, nemůžu tyhle nepravdy nechat být. Vždyť i státní zástupkyně předtím konstatovala, že viníkem byl on,“ prohlásil pro eXtra.cz již dříve.