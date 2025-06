Hynek Čermák oficiálně představil novou přítelkyni: Je o 26 let mladší než on

4. 6. 2025 – 8:24 | Magazín | Jana Strážníková

Má zkrátka svůj typ, to se mu nedá upřít. Známý herec a fotograf představil svou novou partnerku.

Oblíbený herec a zapálený fotograf odhalených žen Hynek Čermák má v romantice velice jasnou preferenci. Že se jeho stále ještě manželka Veronika Čermák Macková, se kterou se ale rozešel, jmenuje stejně jako jeho nová přítelkyně, je samozřejmě náhoda. Jenže ony jsou si i velmi podobné v obličeji a nakonec i blízké věkem.

Čermák předvedl svůj nový objev na premiéře hry Zázračné cvičení. „Tohle je nová Veronika,“ řekl krátce.

Mírně nezvyklý pár ale samozřejmě vzbudil pozornost a sám Čermák se rozhodl vyjít zvědavcům trochu vstříc.

„Zdá se, že vás tahle holka zajímá?! Nedivím se! A abych ukončil spekulace a urážky, které nám chodí! A kterých si nesmírně vážíme, tak vám ji představím. npor. Ing. Veronika Šmídová,“ napsal herec k fotce své nové 26leté partnerky.

Fakt, že je 52letému Hynkovi přesně dvakrát tolik let, kolik přítelkyni, si samozřejmě i on sám uvědomuje: „Mám partnerku, která je o 26 let mladší, a dostávám za to strašnou sodu,“ prohlásil nedávno v Událostech, komentářích.

Ale co už, proti gustu žádný dišputát. Tak ať to vydrží!