Drahou chemii můžete vyhodit: Tajemství obří úrody už máte dávno v kuchyni
18. 3. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Sousedé budou závidět. Na pořádnou úrodu totiž vůbec nemusí být potřeba šlehat zem útokem chemie, postačí fígle, co znaly už naše babičky.
Spousta zahrádkářů už to bere jako jarní rituál: Zamířit do obchodu, tasit z peněženky pár tisícovek, pořídit chemická hnojiva a zajistit si bohatou úrodu. Nic proti ničemu, samozřejmě, ale odborníci upozorňují, že velmi kvalitní živiny pro podporu růstu sazenic už máte pravděpodobně doma a možná je jen zbytečně vyhazujete do koše.
1) Kávová sedlina obsahuje živiny a pomáhá struktuře půdy
Jak se můžeme dočíst například v materiálech státní univerzity v Oregonu, kávová sedlina obsahuje až 2 % dusíku a drobné množství draslíku, fosforu, vápníku a hořčíku. Sama o sobě nestačí k plnohodnotné výživě rostlin, ale rozhodně jim ani neuškodí. Navíc výrazně pomáhá zlepšit strukturu půdy.
Odbornice na zeminu z oregonské univerzity, Linda Brewer, radí především střídmost: „Lidé občas používají kávovou sedlinu až moc vehementně. Viděla jsem spoustu záhonů, které káva poničila – sedlina je super doplněk, ale je možné to s ní přehnat. Buďte s ní spíš opatrnější.“
Zároveň dále vysvětluje, že kávová sedlina ve skutečnosti není kyselá, jak se často mylně uvádí. Mívá pH okolo 6,5 až 6,8, tedy prakticky neutrální. Nemůžeme od ní tedy čekat, že okyselí půdu a pomůže tak kyselomilným rostlinám jako třeba borůvkám či azalkám.
2) Kopřivy nejen pálí
Spadnout do nich opravdu nechceme, chodíme okolo nich jen velmi opatrně a obzvlášť v létě s krátkými kalhotami je to zkrátka a dobře boj. Jenže kopřivy jsou také zároveň skvělým zahradním pomocníkem, když se je naučíme využívat.
Dá se z nich připravit spousta dobrot – třeba čaj či výborné pesto z mladých kopřiv. Stejně dobře ale dokážou pomoct i vaší zahrádce.
Pozitivní účinky louhu z kopřiv na kořenový systém sazenic například popisoval odborný časopis už před čtyřiceti lety.
Odborná studie v jiném časopise zase uvádí, že zalévání neprovzdušněným kopřivovým extraktem v porovnání s normální vodou zlepšilo úrodu o 48 % a průdušnost zeminy dokonce o 91 %.
Postup je přitom úplně jednoduchý: Natrhané kopřivy zalejte vodou a nechte vykvasit. Jakmile směs přestane bublat, je hotová. Nařeďte jedna ku deseti s vodou a používejte jako zálivku.
3) Banány jsou poklad
Odborníci potvrzují, že vyhazovat banánové slupky je věčná škoda. Extrakt z nich totiž funguje jako fantastické biohnojivo, které prokazatelně dělá zázraky s růstem rostlin, kvalitou plodů i půdy.
Opět se nejedná o žádnou vědu: Banánové slupky zalijte vodou například v PET lahvi a nechte náležitě vylouhovat. Směs pak sice nebude moc pěkně vonět, ale vaše rostlinky by vám za ní zulíbaly ruce, kdyby mohly.
Drobné kousky banánových slupek můžete také na mělko zakopat pod povrch půdy kolem stonku.
Uznejte sami, nezní využití vlastně úplně triviálních věcí k lepší úrodě daleko lépe, než kdybyste je měli jen tak házet do koše?