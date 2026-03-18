Dnes je středa 18. března 2026., Svátek má Eduard
Počasí dnes 13°C Polojasno

Černá, bordo i čokoláda: Kožená sukně nezastavitelně ovládne začátek jara 2026

18. 3. 2026 – 10:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vygenerováno podle předlohy pomocí AI zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Kožená sukně se vrací na výsluní a tentokrát ve velkém stylu. Už není jen symbolem rebelie, ale jedním z nejvýraznějších kousků, který ovládá jarní sezonu 2026. V odstínech černé, hluboké bordo nebo luxusní čokoládové dokáže během pár vteřin proměnit celý outfit. A právě proto ji módní domy i street style považují za jeden z klíčových prvků současného šatníku.

Je to jednoduše trend, který boří sezónní pravidla. Móda si dlouhodobě zakládá na určitém řádu, lehké materiály patří létu, těžší zimě. Jenže kožená sukně tenhle systém jednoduše ignoruje. V roce 2026 se stává univerzálním kouskem, který funguje napříč celým rokem.

Barevná kůže v sobě kombinuje kontrasty, které dnes fungují nejlépe. Drsnost materiálu a jemnost ženských střihů. Minimalismus a výrazný efekt. Právě proto ji stylisté označují za „passe-partout“ kousek, tedy takový, který dokážete nosit do práce, na schůzku i večer do města.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 09.42.42 zdroj: Jana Szkrobiszova WhatsApp Image 2026-03-17 at 11.05.50 (1) zdroj: Jana Szkrobiszova

Od čokoládové po ohnivě červenou: barvy, které vládnou

Klasická černá sice zůstává jistotou, ale letošní sezona patří barvám. Největší hvězdou je čokoládově hnědá, která působí jemněji než černá, ale zároveň si zachovává luxusní charakter. Hned vedle ní stojí vínová (burgundy), která dodává outfitu hloubku a smyslnost.

Na přehlídkách se ale objevují i výraznější odstíny. Ohnivě červená, máslově žlutá nebo zelená dokazují, že kožená sukně už dávno není jen „bezpečný“ kousek. Je to statement.

ChatGPT Image 6. 3. 2026 11_52_04
Magazín
Jde to i bez černé a mladistvě: připravte se na jaro v dokonalém stylu krátkých kabátů a barev, které vládnou

5 střihů, které ovládnou ulice

Rok 2026 není jen o barvách, ale i o siluetách. Mezi nejvýraznější patří:

  • Mini sukně – ideální na večer, často v lesklém provedení
  • Midi délka – nadčasová klasika, která funguje i do práce
  • Longuette – elegantní délka s francouzským nádechem
  • Sukně s rozparkem – smyslný detail, který dodá dynamiku
  • Maxi sukně – výrazná a moderní, ideální pro monochromatické looky

Jak tenhle trend nosit v reálu? Inspirace přímo z outfitu

To, co vidíme na molech, ale dává smysl až ve skutečném stylingu. A přesně tady se ukazuje síla kožené sukně v praxi. Nebojte se její tvrdosti, ve spojení s hladkým kouskem dokáže změnit celý její dojem. 

Čokoládová koženková sukně s vínovou bundou

Look 1: Čokoládová elegance s nádechem luxusu

Čokoládová midi sukně s vysokým pasem a zipem působí velmi strukturovaně a žensky. V kombinaci s hnědým topem a koženou bundou ve vínovém tónu s lehce nabíranými rukávy vzniká harmonický, ale zároveň výrazný outfit. Celkový dojem působí vyváženě a stylově.

Punčochy v podobném odstínu opticky prodlužují siluetu a celek působí promyšleně od hlavy až k patě. Hnědé kotníkové boty na podpatku pak dodávají outfitu eleganci bez zbytečné tvrdosti.

Výsledek: look, který působí luxusně, ale není přehnaný.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 11.05.50 (2) Černá koženková sukně s halenkou v bordó tónu zdroj: Jana Szkrobiszova WhatsApp Image 2026-03-17 at 11.05.50 (3) Černá koženková sukně, bunda s halenkou v bordó tónu zdroj: Jana Szkrobiszova

Look 2: Černá klasika s důrazem na siluetu

Černá kožená sukně v zavinovacím střihu působí elegantně a přirozeně zvýrazňuje postavu. V kombinaci s vínovým topem a krátkou koženou bundou vzniká outfit, který stojí na jednoduchosti, ale zároveň působí výrazně a sebevědomě.

Rozparek dodává modelu lehkost a nenápadnou smyslnost, aniž by outfit působil přehnaně. Celek drží pohromadě čisté linie a dobře zvolený střih, který nechává vyniknout siluetě.

Detaily jako pásek v pase nebo struktura materiálu dodávají outfitu hloubku, aniž by narušovaly jeho jednoduchost.

Výsledek: elegantní, sebevědomý look, který funguje bez zbytečných efektů.

woman-practicing-self-care-routine
Magazín
Tajemství krásy od vizážistů: Na tyto jednoduché vychytávky ženy často zapomínají

Kontrast, který funguje vždy

Jedním z největších trendů současnosti je kombinace „tvrdého“ a „měkkého“. Kožená sukně si skvěle rozumí s jemnými materiály, jednoduchými topy i lehce splývavými siluetami. Právě v tomto kontrastu vyniká její síla a nadčasovost.

Skvěle funguje například se saténovým topem, jemnou halenkou nebo klasickým bavlněným tričkem. Podle stylistů i módních redakcí patří právě tyto kombinace mezi nejuniverzálnější, protože dokážou kožený kousek zjemnit a dodat mu moderní, nositelný charakter.

Právě kontrast dělá outfit zajímavým. Nejde o to mít na sobě všechno výrazné, ale najít rovnováhu, která působí přirozeně a zároveň stylově.

ChatGPT Image 6. 3. 2026 11_52_04
Magazín
Jde to i bez černé a mladistvě: připravte se na jaro v dokonalém stylu krátkých kabátů a barev, které vládnou

Kousek, který funguje celý rok

Největší výhodou kožené sukně je její variabilita. V zimě ji doplníte punčochami a kozačkami, na jaře ji zkombinujete s lehkým topem a na podzim přidáte vrstvení. Právě v jarním období si ji můžete dovolit i v pastelových odstínech, které outfitu dodají hravost a svěžest.

Je to jeden z mála kousků, který skutečně funguje většinu dní v roce. 

A možná právě proto se vrací v takové síle. Protože v době, kdy hledáme jednoduché, ale efektní řešení, nabízí přesně to, co potřebujeme.

Stačí jeden dobře zvolený odstín – a celý outfit začne mluvit za vás.

Jedna rada na závěr: noste to, co vám sluší, ne to, co vám diktují trendy.

Tagy:
móda jaro lifestyle kůže trend sukně
Zdroje:
Vlastní, Vogue, WhoWhatWear, womanandhome.com, Cosmopolitan
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Drahou chemii můžete vyhodit: Tajemství obří úrody už máte dávno v kuchyni

Následující článek

Trump dostává v Zálivu lekci, ze které se nemusí vzpamatovat on ani Spojené státy

Nejnovější články