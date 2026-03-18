Havlíček bude dnes se slovenskou ministryní Sakovou jednat o ropovodu Družba
18. 3. 2026 – 8:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) bude dnes dopoledne jednat v Praze se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou o ropovodu Družba.
Budou řešit zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko a hovořit o expertním týmu ke stavu poškození ropovodu na Ukrajině. Jednání se zúčastní i zástupci slovenského přepravce ropy Transpetrol a bratislavské rafinérie Slovnaft. Havlíček v pondělí uvedl, že ČR je připravena dát dohromady tým profesionálů, který bude schopen stav ropovodu Družba posoudit.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci. Maďarsko nyní blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), která je určena na roky 2026 a 2027.
Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.