Dračice Heidi Janků: "Kalhotky si někdy vezmu"
2. 12. 2025 – 9:45 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná zpěvačka má pořád šmrnc jak za mlada, což dokázala při komentování svého oděvu.
Legendární zpěvačka Heidi Janků dlouhá léta tajila vážné zdravotní problémy a s nepříjemným zánětem bojuje už nějakých dvacet let. Nakonec ho ale dostala pod kontrolu a kdo by snad čekal, že jí dlouhý boj ubere na síle či elánu, krutě by se spletl.
Kam totiž Heidi přijde, tam panuje úsměv, všichni září dobrou energií a vůbec se rozšíří dobrá nálada. Zpěvačka už zkrátka má takovou moc.
Slavná pěvkyně se též nebojí trochu peprnějších žertů. Na křest kalendářů vyrazila v dlouhých pletených šatech a na úsměvný dotaz, zda si ke svetru nezapomněla vzít kalhoty, reagovala provokativně: „To jsou šaty a pod ty já kalhoty zásadně nenosím. Maximálně si někdy vezmu kalhotky,“ ušklíbla se.
„Beru to samozřejmě podle příležitosti. Jak jdu, kam jdu. Navíc mám dlouhý kabát. A tyhle šaty podle mě nejsou mini, jen nad kolena. Mini vypadají úplně jinak,“ vysvětlila.
„Myslím, že nohy jsou to poslední, co můžu s klidem ukazovat, tak proč bych je schovávala. A navíc zatím i fungují. Už třeba od pasu nahoru se nemůžu ukazovat nahá ani polonahá,“ namířila kritický prst sama na sebe.
Bylo by to samozřejmě k debatě, Heidi je 63 let a pořád vypadá tak, že by jí mohla závidět řada o generaci mladších dam. Ostatně to dokázala i v létě, kdy potěšila své fanoušky fotkami v plavkách.
Tam si ale prý pomohla perspektivou: „Tam ale záleží na úhlu. Nejen na úhlu pohledu, ale i úhlu vyfocení,“ smála se.