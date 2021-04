Dokumenty ke Sputniku V nestačí, nemůžeme vakcínu posoudit, oznámil lékový ústav

K posouzení ruské vakcíny Sputnik V nestačí dokumenty a informace, které SÚKL dosud obdržel. Úřad obdržel dokumentaci, která měla pouze desítky stran, přitom běžně jich u podobných přípravků bývají i desítky tisíc.

Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) prostudoval materiály k ruské vakcíně proti novému koronaviru Sputnik V a s připomínkami je předal úřadu vlády. Českému rozhlasu-Radiožurnálu to řekla ředitelka lékového úřadu Irena Storová. K posouzení vakcíny dokumenty podle ní nestačily.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger po svém nástupu do čela resortu počátkem dubna uvedl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik V mohly v Česku používat v klinických studiích. I to ale musí nejdříve schválit SÚKL.

„Žádný oficiální proces pořád nezačal, neobdrželi jsme žádnou žádost o provedení klinické studie,“ sdělila Storová Radiožurnálu. Úřad podle ní prostudoval a opřipomínkoval dodané materiály. „Naše připomínky jsme předali a nemáme na ně žádnou zpětnou vazbu,“ dodala.

Dokumentace k ruské vakcíně, kterou měl SÚKL k dispozici, obsahovala desítky stran, uvedla Storová. U podobných léčivých přípravků jich bývají i desítky tisíc, uvedl rozhlas.

Vakcína Sputnik V dosud nezískala souhlas od Evropské lékové agentury (EMA), která posuzuje mimo jiné bezpečnost léčiv. Využití ruské očkovací látky i bez evropského schválení jen s případnou výjimkou od českých úřadů prosazoval prezident Miloš Zeman. V neděli řekl, že o nasazení ruské vakcíny bude usilovat v případě, že bude nedostatek očkovacích látek.

Ruská strana Česku nabídla prodej 300 000 dávek Sputniku V, pak každý měsíc 150 000 dávek. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček před dvěma týdny oznámil, že odletí do Moskvy jednat o dodávkách, cestu pak zrušil. Označil ji za zastírací manévr kvůli postupu ČR po zveřejnění informací, že za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 stáli agenti ruských tajných služeb.