Amerika se dala do pohybu. Joe Biden 100 dnů prezidentem

Americký prezident Joe Biden vystoupil poprvé s projevem před oběma komorami amerického Kongresu. Shrnul prvních 100 dnů své vlády.

Bidenův projev proběhl kvůli trvajícímu riziku šíření nákazy za nezvyklých podmínek. Přihlížel mu jen omezený počet zákonodárců. Za Bidenem seděla viceprezidentka Kamala Harris a předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. Bylo to poprvé, co za prezidentem při společné schůzi obou komor Kongresu seděly dvě ženy.

Americké očkování

Prezident Biden ve svém projevu označil program očkování proti nemoci covid-19 za jeden z největších logistických úspěchů amerických dějin. Zároveň ale zdůraznil, že v boji proti koronaviru zbývá udělat ještě hodně práce. Šéf Bílého domu s proslovem před oběma komorami Kongresu vystoupil krátce před dovršením 100 dnů v úřadu.

„Více než polovina dospělých dostala alespoň jednu dávku vakcíny a úmrtí starých lidí se od ledna snížila o 80 procent,“ prohlásil Biden. Nadále je ale potřeba, abychom byli ostražití, dodal.

Spojené státy nedávno překonaly hranici 200 milionů aplikovaných injekcí s vakcínami proti covidu. Biden již dříve oznámil, že chce do začátku července prohlásit pandemii v USA za překonanou. Spojené státy mají nejvyšší počet lidí nakažených koronavirem od začátku pandemie i nejvíc úmrtí. Koronavirus stál u smrti více než 570 000 Američanů.

Vztahy s Ruskem i s Čínou

Biden se vyjádřil také ke vztahu USA s Ruskem nebo Čínou. Spojené státy podle něj nevyhledávají konflikt s Čínou a nesnaží se stupňovat napětí ve vztazích s Ruskem. Své zájmy je ale Washington připraven hájit.

„Čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi jsem řekl, že vítáme konkurenci a nevyhledáváme konflikt. Jasně jsem ale zdůraznil, že budeme hájit americké zájmy,“ podotkl Biden.

„Spojené státy jsou připraveny postavit se nečestným obchodním praktikám, jako je dotování státních podniků a krádež amerických technologií a duchovního vlastnictví,“ uvedl dále prezident. Zdůraznil rovněž, že „USA budou udržovat silnou vojenskou přítomnost v indicko-pacifickém regionu, stejně jako v Evropě“.

Šéf Bílého domu ve své řeči rovněž zmínil Severní Koreu a Írán. „Spojené státy budou úzce spolupracovat se svými spojenci, aby se postavily hrozbám, které pro ně představují jaderné programy Íránu a Severní Koreje. Použijí k tomu diplomacii i odstrašující prostředky,“ řekl.

Reformy a podpora vzdělávání

Americký prezident Joe Biden dnes v Kongresu představil svůj plán ve výši 1,8 bilionu dolarů (přes 38 bilionů Kč) na podporu vzdělávání, rodin a dětí. Iniciativa společně s již ohlášeným balíkem investic do infrastruktury tvoří masivní program obnovy americké ekonomiky po pandemii covidu-19, který by se opíral o vyšší zdanění firem a bohatých a efektivnější výběr daní. Podle agentury AP Biden využil vystoupení před zákonodárci k obhajobě konceptu „velké vlády“.

„Nyní - po pouhých 100 dnech - mohu oznámit národu: Amerika se dala znovu do pohybu. Mění nebezpečí v možnost. Krizi v příležitost. Překážku v sílu,“ prohlásil Biden s odkazem na koronavirovou krizi i lednové nepokoje v Kapitolu.

„Amerika znovu povstává. Dáváme přednost naději před strachem. Pravdě před lží. Světlu před tmou. Po 100 dnech zachraňování a obnovy je Amerika připravena ke startu... Znovu pracujeme. Znovu sníme. Znovu objevujeme. Znovu vedeme svět,“ dodal.

Možnost promluvit na společné schůzi Kongresu prezident využil k představení dalšího velkého balíku vládních programů, který slibuje „obnovit střední třídu a investovat do budoucnosti Ameriky“. Takzvaný Plán pro americké rodiny by podle Bílého domu učinil vzdělání v USA dostupnějším, přinesl „ekonomickou bezpečnost“ strádajícím domácnostem a rozšířil daňové úlevy namířené na „zaměstnance a rodiny“.

Podle deníku The New York Times (NYT) plán počítá s novými daňovými odpisy v celkovém objemu 800 miliard dolarů za desetileté období, dále s bilionovou finanční injekcí na zlepšení výběru daní a podporu rodin a vzdělávání. Balíček zahrnuje celostátní program placeného nemocenského a rodičovského volna či peníze na bezplatné předškolní a vysokoškolské vzdělávání.

Sociální plán navazuje na dříve představený balík investic do infrastruktury a ekologické transformace hospodářství, přičemž dohromady by dvojice výdajů státní kasu v průběhu několika let přišla na více než čtyři biliony dolarů. S oběma návrhy se pojí cílené navyšování daní: Zatímco plán kolem rozvoje infrastruktury zahrnuje vyšší zdanění příjmů fyzických osob na 15 let, druhá část ekonomické strategie má být financovaná dodatečným zdaněním vysokopříjmových osob.

Pokud Biden v tomto směru uspěje, mohl by USA přivést do nové éry se zásadně rozšířenou rolí federální vlády, píše NYT. Agentura AP zase jako jedno z hlavních poselství prezidentova projevu uvádí vzkaz o tom, že „vláda je dobrá“. „Prezidenti z obou politických stran v minulosti podobné projevy využívali k úvahám o limitech vlády. Biden se vydal opačným směrem a nabídl jasnou obhajobu role, kterou může Washington sehrát při zlepšování životů,“ píše AP.

Šéf Bílého domu tuto proměnu prezentoval i jako odpověď na epidemii covidu-19, která si v USA vyžádala přes 573 000 životů. Pokrok v boji proti koronaviru podle něj musí být následován dramatickými investicemi na pomoc lidem, kteří se cítí být „zapomenuti v rychle se měnící ekonomice“. „Amerika je v pohybu. Hýbe se kupředu. A nemůžeme teď přestat,“ řekl.

Skoncovat se systémovým rasismem

Americký prezident Joe Biden ve svém projevu v Kongresu v noci na dnešek vyzval Senát, aby v květnu schválil policejní reformu, jež nese jméno černocha George Floyda, který loni zemřel při brutálním zásahu policie v Minneapolisu. Návrh zákona, jehož cílem je především skoncovat s rozsáhlou imunitou pro policisty, již schválila Sněmovna reprezentantů.

„Vím, že republikáni mají jiné představy. Musíme společně pracovat na nalezení shody a udělejme to příští měsíc, u příležitosti prvního výročí Floydovy smrti,“ řekl Biden. George Floyd zemřel 25. května 2020 poté, co mu bělošský policista klečel několik minut na krku.

„Většina mužů a žen v uniformě slouží občanům se ctí,“ prohlásil Biden. Je ale podle něj zapotřebí obnovit důvěru mezi bezpečnostními složkami a lidmi a „skoncovat se systémovým rasismem“.

Za největší teroristickou hrozbu v USA pak Biden označil rasovou a etnickou nenávistí motivované extremisty. „Nebudeme ignorovat to, co uvedly naše vlastní tajné služby, že největší teroristickou hrozbou naší země jsou příznivci ideologie bělošské nadřazenosti,“ řekl.