Dohodu s ČSSD o resortech chci do několika dnů, hlásí Babiš po schůzce v Lánech

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by chtěl do konce příštího týdne dojít k dohodě s ČSSD o rozdělení resortů v případné koaliční vládě. Program možné koalice už je dohodnutý a není důvod rozhovory dál protahovat, řekl novinářům po nedělním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident podle něj vzal na vědomí to, že se ANO vrátilo k jednání s ČSSD, i když Babišovi tento týden doporučoval jednat o vládě s KSČM a SPD.