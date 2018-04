Proč sedí Babiš na vnitru jako vosa na bonbonu

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Raději vládu bez důvěry, ale s ministerstvem vnitra pod palcem. Andrej Babiš zná jeho cenu.

Andrej Babiš patrně už mohl mít vládu s důvěrou. Stačilo "málo" – aby dal sociálním demokratům ministerstvo vnitra.

Pro Babiše však vnitro není "málo". Má dost pádných důvodů k tomu, aby na něm seděl jak vosa na bonbonu.

Kdo je víc posedlý?

Sociální demokraté – duo Jan Hamáček, Jiří Zimola – vznesli požadavek na ministerstvo vnitra nebo financí výměnou za to, že kývnou na premiérství trestně stíhaného šéfa ANO.

Finance Babiš dát nechce. Samosebou, pro jeho politiku jsou klíčové. Potřebuje mít volný přístup k rozpočtu a posunovat v něm peníze z jedné kolonky do druhé, anebo i do třetí, aby mohl plnit sliby, které dává na potkání – penzistům, studentům, učitelům, krajům…

Rozpočet je prostě pro Babiše pohádkovým beránkem, ze kterého padají dukáty pokaždé, když se otřese.

Takže vnitro? Kdepak i tady je Babiš neoblomný. Nedá a nedá…

Proč ta zarputilost? Odpovědi na tuhle otázku se Babiš vyhýbá. Odbývá ji otázkou, proč jsou sociální demokraté vnitrem tak posedlí. Pak si odpoví úvahou, že mají co skrývat. Co to je, však ani nenaznačil.

Sociální demokraté požadavek na vnitro zdůvodňovali snahou předejít střetu zájmů a zabránit Babišovi v tom, aby ovlivňoval vyšetřování. Babiš upozornil, že Čapí hnízdo už mají pod dohledem státní zástupci a policie nemá příliš šanci, jak ho ovlivnit. V tom má pravdu.

Jenže to je jen polovina pravdy. Za Babišem se táhne nejen tenhle dotační případ, ale také další kauzy. Třeba finta s korunovými dluhopisy nebo podivné výdaje na reklamu na Čapím hnízdě, kterými si Agrofert snižoval daně.

Politika, byznys, konexe

Ve hře je rovněž Babišův zájem o informace. Platí, že ten, kdo ovládá vnitro, má nejvíc konexí a informací, které mu mohou pomoci chránit a prosazovat své zájmy.

Jaroslav Kmenta z týdeníku Reportér se dozvěděl, že podnikatel Tomáš Pitr, obchodní partner zavražděného kmotra Františka Mrázka, kdysi přátelům prozradil, že se obklopuje mafiány. Vysvětlil to tím, že jeho obchodní konkurent Andrej Babiš používá v boji proti němu policisty. "Babiš má policajty, já mám podsvětí," pravil Pitr, odsouzený za krácení daní.

Kmenta k tomu (zde) napsal: "V Pitrově větě byl velký kus pravdy. Nejen pokud šlo o jeho vztahy s podsvětím, ale i pokud jde o Babiše a policisty. Svět Andreje Babiše je propojen se světem policejních a zpravodajských důstojníků už desítky let."

Babiš vybudoval v Agrofertu bezpečnostní divizi, která hájila jeho zájmy vůči konkurenci. Byli v ní bývalí estébáci a policisté, kteří se podle Kmentových poznatků scházeli s ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robertem Šlachtou nebo s jeho náměstkem.

Je zjevné, že Babiš během desítek let v byznysu poznal, že potřebuje konexe na správných místech a informace o konkurenci, případně informace na politiky.

Sní klobouk?

O tom, že je pro něj vnitro veledůležité, Babiš podal důkaz už během svého angažmá na financích. Vztekal se, když sociální demokraté sloučili policejní útvary a vytěsnili jeho spojku Šlachtu.

Sociálnědemokratický poslanec Jan Birke ještě v březnu prorocky pravil: "Vy si skutečně myslíte, že nám Babiš ministerstvo vnitra nebo financí dá? Odpovídám, že nedá. A jestli nám ho dá, tak sním klobouk."

Birke klobouk jíst nemusí. Zatím. Babiš si vnitro drží pod kontrolou. A může si ho udržet, pokud se rozhodne pro "lithiovou" koalici, tedy vládu ANO tolerovanou, komunisty a okamurovci.

Kromě odcházejícího Roberta Pelikána by Babiš v takovém případě patrně ztratil některé další ministry, třeba Dana Ťoka a Martina Stropnického, pro které je náckovitý Tomio Okamura a jeho parta zabrušovačů hůř stravitelná, než pro Birkeho klobouk. Většině anoistů však holport se samurajem (o komunistech nemluvě) nijak nevadí.

Proti srsti by nejspíš nebyl ani Miloši Zemanovi. Na otázku MF Dnes, co bude dělat, pokud jednání ANO a ČSSD neskončí dohodou, prezident před měsícem odpověděl: "Když ty hlasy (Babiš) mít nebude, tak počkáme dál. Jestli se třeba nerozhodne pro tu kombinaci, která je záložní a obsahuje 115 hlasů ve Sněmovně (ANO, SPD a KSČM). Nemám připravenou úřednickou vládu. Doporučil bych Andreji Babišovi podle bonmotu Jana Wericha: 'Když tu není ta, kterou mám rád, mám rád tu, která tu je.'"

Jenže s Okamurou v zádech by Babiš v Bruselu měl horší pořízení než jako premiér bez důvěry. Jasné mu musí být i to, že slogan "chceme slušnou vládu" by zněl na náměstích ještě silněji, než v pondělí.

Takže nějaká jiná alternativa? Anebo zpátky k sociálním demokratům? Babiš o ně nikdy nestál a nestojí. Sociální demokraté ale mohou časem vyměknout a vnitro vzdát.

Nebo jim přece jen ustoupí Babiš? Pak by poslanec Birke obědval klobouk na smetaně s dvojitým knedlíkem.

Andrej Babiš také premiér s důvěrou nikdy být nemusí. Vyloučit nelze téměř nic. V politice se dějí věci, ze kterých by si sedli na zadek i takoví experti na paranormální úkazy jako Mulder a Scullyová.