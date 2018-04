Podpora od SPD rozděluje ANO. Okamura chce rychlý vznik vlády

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Na půdě Poslanecké sněmovny je dnes horko. Předsednictvo a výbor hnutí ANO řeší případnou podporu od hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro jejich vládní kabinet. Přijmout hlasy strany Tomia Okamury doporučil Andreji Babišovi prezident Miloš Zeman. Předseda ANO odmítl prozradit svůj současný postoj, napřed chce vyslechnout své spolustraníky.

Babiš řekl novinářům, že si chce vyslechnout názor hnutí, předsednictva, výboru, europoslanců, hejtmanů a primátorů. Informovat je hodlá naopak o průběhu dosavadního vyjednávání. Minulý týden zkrachovaly rozhovory mezi ANO a ČSSD o koaliční menšinové vládě podporované KSČM. Hlavním sporným bodem se stala otázka trestního stíhání premiéra kvůli financování farmy Čapí hnízdo.

Dnešní Mladé frontě Dnes Babiš řekl, že vláda opřená o KSČM a SPD je zatím jedinou možností na stole. "Pokud to tak vyhodnotí i hnutí, tak nezbude nic jiného než to s nimi udělat," řekl. Preferovaným řešením pro něj je získání důvěry. "Uvidíme, s kým ji můžeme získat. Možná ještě někdo změní názor," podotkl. Případné poškození pověsti v zahraničí při vládnutí za podpory komunistů a Okamurova hnutí SPD se nebojí. "Myslím, že jsem tam dostatečně ukázal, že jsem proevropský. Ale zároveň jsem kritik EU," dodal.

Vznik kabinetu podporovaného KSČM a SPD kritizují další parlamentní strany. Výhrady ke spolupráci s SPD ale má i část poslaneckého klubu ANO. ČSSD, KDU-ČSL a STAN avizovaly, že jsou připraveny s ANO o vládě jednat, jejich podmínkou ale je, aby v kabinetu nebyl nikdo trestně stíhaný.

Vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec při příchodu na dnešní jednání nevyloučil, že někdo z předsednictva navrhne, aby se premiérem stal on místo Babiše. "Já se k tomu taky určitě hned na začátku vyjádřím," řekl.

Své stanovisko k možné vládě ANO s KSČM a SPD nechtěl Brabec před novináři ani naznačovat. Soudí, že dnešní hlasování "nebude o jednom nebo o dvou hlasech". "To jsou docela zásadní věci," poznamenal s tím, že v této věci by hnutí mělo rozhodnout výraznou většinou.

Vyzula nevyloučil konec ve straně

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová řekla při příchodu na jednání, že podpora nebo tolerance ze strany SPD je pro ni nejméně vhodná forma pro sestavování vlády. "Já si myslím, že jsou ještě jiné varianty otevřené," řekla.

Rozpaky vyjádřil poslanec Rostislav Vyzula, který se ale jednání neúčastní. "Já dlouhodobě říkám, že nebyly vyčerpány všechny varianty z jednání se sociální demokracií. Tam je prostě řada možností a je to určitě lepší, protože SPD není dobrá varianta. Ta nás poškodí, poškodí to celou zemi, poškodí to ANO, to je prostě špatně. Já se s tím neumím srovnat," řekl novinářům. Sociálním demokratům ANO například nenabídlo ministerstva financí nebo vnitra, uvedl. Babiš by však podle něj měl zůstat premiérem. Na otázku, zda by v případě tolerance ze strany SPD své hnutí opustil, odpověděl, že si to musí ještě řádně promyslet. Dodal ale, že o tom "moc" přemýšlí.

Okamura jedná se Zemanem

Hnutí SPD si přeje, aby co nejrychleji vznikla vláda. Novinářům to před schůzkou s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech řekl šéf strany Okamura. Za přijatelný označil kabinet, který by podporoval program jeho hnutí. Za priority označil mimo jiné podporu pracujících, podmínění dávek či zvýšení důchodů včetně invalidních.

Okamura novinářům při příjezdu do Lán řekl, že se chce Zemana zeptat na jeho názor. "Pro nás je zcela přijatelná vláda, která bude podporovat program SPD," uvedl Okamura. Připomněl, že to by bylo v souladu s usnesením konference hnutí z loňského prosince. Jako další priority zmínil hmotnou odpovědnost a přímou volbu politiků či zákon o obecném referendu.

Předseda SPD si pochvaloval, že do Lán dostal pozvání, zatímco ostatní strany Zemana o schůzku žádají. Příští týden se Zemanem budou jednat na Hradě předsedové ODS Petr Fiala, Pirátů Ivan Bartoš a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Okamura je nakloněn jednání o vládě. "Chceme, aby co nejrychleji vznikla vláda, lidé už jsou nervózní," uvedl. SPD by podle něj mohla být v rozdělené společnosti spojovacím prvkem.