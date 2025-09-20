Do registrů dárců dřeně letos přibylo přes 31.000 lidí, loni necelých 13.000
20. 9. 2025 – 14:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do registrů dárců kostní dřeně letos přibylo přes 31.000 lidí, loni za celý rok necelých 13.000.
Lékaři tak mohou vybírat dárce z více než 200.000 Čechů. Vyplývá to z tiskových zpráv Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) při Fakultní nemocnici Plzeň a Českého registru dárců krvetvorných buněk (ČRDKB) při pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Dnes se připomíná Světový den dárců kostní dřeně, červeně budou u té příležitosti nasvícené některé budovy. Lidé se mohou do registrů zapsat například v Kladně, Říčanech, Boskovicích, Českých Budějovicích nebo na Dnech NATO v Ostravě.
Velký letošní zájem nastartoval příběh malé Madlen, která se potýká s aplastickou anémií. Přestože dívka nakonec díky jiné léčbě dárce kostní dřeně nepotřebovala, z těchto náborů podle registru IKEM vzešlo více než deset potenciálních dárců pro jiné pacienty. "Nečekal jsem, že se mi z registru ozvou tak brzy. Je to teprve čtyři měsíce, co jsem se zapsal. Jsem ale moc rád, že budu mít možnost někomu zachránit život. Doufám, že to vyjde," uvedl v tiskové zprávě registru IKEM osmnáctiletý student Martin.
Aktuálně lékaři v Česku hledají dárce po více než 100 lidí. "Měl by být mladý, protože je řadou studií přesvědčivě doloženo, že stoupající věk dárce negativně ovlivňuje úspěšnost transplantace. Mladý dárce totiž zjednodušeně řečeno předává pacientovi 'kvalitnější' krvetvorné a imunitní buňky a zajišťuje tak lepší výsledky transplantace," vysvětlil vedoucí lékař plzeňského registru a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Pavel Jindra.
Najít dárce naní kvůli potřebné shodě ve více než deseti parametrech snadné, hledá se proto i v zahraničí. "Ve světových registrech je více než 43 milionů lidí a v Česku jsme letos překročili hranici dvou procent registrované populace," popsala vedoucí registru IKEM Marie Kuříková. Lékaři podle ní hledají v podstatě genetické dvojče nemocného. "Když neuspějeme u nás, obracíme se do zahraničí. Ani tam ale nejsme vždy úspěšní," dodala.
Oslovený k darování je jeden z přibližně 120 registrovaných. Jeden z registrů pak dárce vyřazuje v 55 letech, druhý v 60 letech. Podmínkou zápisu do registru je proto v jednom registru věk do 36. narozenin, ve druhém do 41 let, váha alespoň 50 kilogramů a zdravotní stav, který nevyžaduje užívání léků vyjma přípravků na sezonní alergie. Potřeba je vyplnit dotazník a odevzdat vzorek k vyšetření. Ten se odebírá speciální štětičkou zevnitř úst.
Samotné darování je buď formou odběru kostní dřeně z pánevní kosti nebo přístrojovou separací krvetvorných buněk z krevního oběhu. "Po odběru z kosti pánevní popisují dárci, že je bolí místo vpichu stejně, jako kdyby dosedli na led nebo je někdo nakopl. Nejde o žádnou ostrou bolest, spíše pocit jako po nárazu," popsal Jindra.
Separaci, při níž jsou lidé čtyři až pět hodin připojení na speciální přístroj, považují podle něj dárci hlavně za zdlouhavou. "V obou pažích máte kanylu, nepoškrábete se na nose, nedojdete si na záchod. Navíc před separací si musí několik dní aplikovat injekci růstového faktoru," dodal s tím, že dárci se shodují na tom, že takové nepohodlí za záchranu lidského života stojí.
Díky propojení registrů čeští dárci pomáhají i v zahraničí a zároveň čeští pacienti mohou dostat krvetvorné buňky cizinců. Loni podle dat registru při IKEM potřebovalo dárce 160 pacientů z Česka a v českých databázích se hledalo pro 33.000 nemocných ze zahraničí. Buňky odebrané v Česku směřovaly podle informací na webu plzeňského registru do ciziny asi z poloviny. V roce 2023 nejčastěji Německa nebo USA.
Registry dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk:
|Český národní registr dárců dřeně (FN Plzeň)
|Český registr dárců krvetvorných buněk (IKEM)
|Celkový počet dárců:
|153.948
|50.459
|
Nově zapsaných
v roce 2025
|20.837
|11.100
|
- v roce 2024
|10.424
|2353
|- v roce 2023
|9020
|1922
|- v roce 2022
|8979
|2022
|- v roce 2021
|5212
|1697
|- v roce 2020
|5275
|1220
|- v roce 2019
|10.845
|2714
|- v roce 2018
|7489
|3545
zdroj: ČNRDD, ČRDKB