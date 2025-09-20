Dnes je sobota 20. září 2025., Svátek má Oleg
20. 9. 2025 – 14:24 | Zprávy | Anna Pecena

Tito lidé uklidí domácnost levněji, ale nikdo o nich moc neví
senioři a úklid | zdroj: AI DALL-e
Domácí práce, nákup, úklid či osobní asistence – všechno může stát majlant, pokud nemáte štěstí. Ale co kdybychom řekli, že existují organizace, které seniorům pomáhají se vším za zlomek ceny nebo dokonce bezplatně? Zjistěte, kde v ČR můžete získat slevu či podporu pro pomoc v domácnosti – a jak na to.

Kdo v ČR poskytuje pomoc v domácnosti za snížené ceny nebo zdarma

  • Charita Česká republika – zajišťuje kombinaci sociálních a zdravotních služeb pro seniory přímo v domácím prostředí. Pokud senior nemůže zvládat běžné domácí činnosti, pečovatelka pomáhá s hygienou, jídlem, nákupem a zdravotní sestra zajišťuje základní péči podle stavu. 

  • A Doma – nezisková organizace zaměřená na osobní asistenci a podporu seniorů a pečujících rodin. Pomáhají domácímu prostředí zvládat každodenní činnosti, zejména tam, kde je senior méně soběstačný. 

Jak dosáhnout slevy nebo podpory na domácí pomoc

  1. Zjistit místní pečovatelské služby v obci nebo městské části – většina nabízí tzv. pečovatelskou službu, kde je doma pomoc hrazená z části nebo zcela ze sociálního systému, pokud senior splňuje podmínky (příjem, zdravotní stav apod.).

  2. Obraťte se na Charitu nebo jiné neziskovky – některé programy jsou dotované a nabízejí slevu či bezplatnou asistenci podle finančních možností klienta. Např. Charita uvádí, že rodinám pomáhá se sociální i zdravotní péčí v domácnosti. 

  3. Využít programy pro seniory nad 65 let – existují fondy a nadace, které mají speciální projekty cílené právě na seniory, kteří žijí doma a mají omezené možnosti – ekonomické či zdravotní. Např. Nadace EpCG provozuje Program pro seniory nad 65 let, který se soustřeďuje na podporu domácího života. 

  4. Dotace a sociální služby od státu / obce – některé obce mají rozpočty na podporu domácí péče, příspěvky na pečovatelskou službu, kompenzační pomůcky. Někdy lze požádat o příspěvek na péči.

Pozor: Co si ověřit, než službu objednáte

  • Cena předem – zda je služba částečně nebo úplně hrazena státem, nebo se jedná o slevu / dar od neziskové organizace.

  • Rozsah pomoci – jednoduché úklidové práce, nákup, asistence, nebo i péče zdravotní / fyzioterapie.

  • Dostupnost v místě bydliště – některé služby fungují jen v rámci dané obce, městského obvodu či kraje.

  • Finanční limity / hodiny – kolik hodin týdně či měsíčně pomoc potřebujete a zda vás bude stát jen doplatek.

Domácí pomoc pro seniory není luxus. S trochou pátrání zjistíte, že existují organizace, které jsou připravené pomoci – a někdy i úplně zdarma nebo jen za malý poplatek. Pokud teď platíte drahé úklidové služby / asistenty, stojí za to prověřit výše uvedené možnosti.

